智邦第二季EPS 9.01元 歷史次高

智邦第二季EPS 9.01元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦今（7）日召開董事會，通過上半年報，第二季每股稅後盈餘9.01元，僅次於第一季的9.17元，寫歷史次高，智邦第二季匯損約17億元，影響每股獲利約3元，若無匯損，第二季EPS 達12元，賺逾一個股本，累計上半年EPS 18.18元。

智邦第二季合併營收606.05億元，季增41.76%，年增148.25%，合併營業毛利108.55億元，季增26.17%，年增109.36%，合併營業利益81.16億元，季增37.44%，年增166.29%，合併稅後淨利為50.32億元，季減1.86%，年增94.94%，每股稅後淨利9.01元。



智邦上半年合併營收為1033.55億元，年增138.92%，合併營業毛利194.58億元，年增113.41%，合併營業利益140.22億元，年增182.17%，合併稅後淨利為101.59億元，年增110.57%，每股稅後獲利為18.18元。

