晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

智邦第二季EPS 9.01元 歷史次高

2025/08/07 17:49

智邦第二季EPS 9.01元。（記者王憶紅攝）智邦第二季EPS 9.01元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦今（7）日召開董事會，通過上半年報，第二季每股稅後盈餘9.01元，僅次於第一季的9.17元，寫歷史次高，智邦第二季匯損約17億元，影響每股獲利約3元，若無匯損，第二季EPS 達12元，賺逾一個股本，累計上半年EPS 18.18元。

智邦第二季合併營收606.05億元，季增41.76%，年增148.25%，合併營業毛利108.55億元，季增26.17%，年增109.36%，合併營業利益81.16億元，季增37.44%，年增166.29%，合併稅後淨利為50.32億元，季減1.86%，年增94.94%，每股稅後淨利9.01元。

智邦上半年合併營收為1033.55億元，年增138.92%，合併營業毛利194.58億元，年增113.41%，合併營業利益140.22億元，年增182.17%，合併稅後淨利為101.59億元，年增110.57%，每股稅後獲利為18.18元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財