台積電熊本廠恐丟訂單？傳三星獲蘋果委託生產iPhone晶片

2025/08/07 18:51

據傳三星將為蘋果預定明年發表的iPhone 18打造一款三層堆疊的影像感測器。（示意圖，法新社）據傳三星將為蘋果預定明年發表的iPhone 18打造一款三層堆疊的影像感測器。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，據傳三星電子將生產用於蘋果iPhone的數位影像感測器，這項交易顯示南韓企業在美投資奏效，是川普加強關稅政策帶來的轉機，這是南韓科技公司因為加大對美投資與川普激進關稅政策受益的最新跡象。

英國《金融時報》報導，蘋果週三（6日）表示，將與三星在德州奧斯汀（Austin）的半導體廠合作，推出一項「從未在全球任何地方使用過的創新晶片製造技術」。雖然雙方未明確說明將採用的技術，但知情人士透露，三星將為明年預計推出的iPhone 18製造三層堆疊影像感測器，這種感測器可用於智慧型手機相機以捕捉影像。

蘋果在聲明中表示，「透過率先將此項技術引進美國，該廠將供應可優化蘋果產品（包括全球出貨的iPhone）電力與效能的晶片。」

南韓祥明大學半導體工程系教授Lee Jong-hwan表示，三星之所以能拿下這筆蘋果訂單，應該是因為美方對外國晶片課徵高額關稅。他指出，此交易代表蘋果不再只有Sony一家影像感測器供應商，而Sony的影像感測器由台積電熊本廠承包生產。

他表示，蘋果之所以選擇三星而非Sony，是因為Sony沒有在美國設廠，一旦關稅實施，Sony和其他日本晶片商將開始受到衝擊。三星擴展美國產能的策略開始見效。

報導指出，此次蘋果與三星的交易，也象徵這兩家科技巨頭在歷經2010年代一連串專利糾紛後的和解。蘋果當時因專利訴訟而將主要晶片代工夥伴從三星換成台積電，這被外界視為三星過去十年晶片業務走下坡的轉捩點。分析師指出，此次影像感測器交易代表三星有機會東山再起。

