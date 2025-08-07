晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普拋100％晶片關稅 ! 菲律賓喊「毀滅性打擊」

2025/08/07 17:10

川普宣布將對進口晶片課徵高達100%的關稅，亞洲多國反應兩極。（路透資料照）川普宣布將對進口晶片課徵高達100%的關稅，亞洲多國反應兩極。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，川普宣布將對進口晶片課徵高達100%的關稅，引起亞洲多國高度關注。菲律賓半導體產業協會（SEIPI）會長拉奇卡（Dan Lachica）表示，川普的晶片關稅將對菲律賓造成毀滅性打擊。

對於半導體關稅問題，南韓貿易官員表示，三星電子與SK海力士等主要晶片廠將不受100%關稅限制，且南韓晶片將在美韓貿易協定下，享有最惠國待遇。

相較之下，菲律賓的半導體業者反應強烈，該國半導體產業協會（SEIPI）會長拉奇卡（Dan Lachica）表示，川普的關稅方案對菲律賓將是「毀滅性打擊」。

根據優分析數據顯示，截至2024年，電子產品依然主導菲律賓出口，約占總出口額的53%，相當於約420億美元（約台幣1.25兆）。主要出口的電子產品包括半導體元件與零件，2024年出口價值高達1.29兆披索（約台幣6700億），遠超過其他類別，勘稱產業核心。

路透指出，對於川普半導體關稅，台積電可能因在美國建廠而獲得豁免，至於中國的中芯國際和華為預計將受到衝擊。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員喬贊帕（Martin Chorzempa）表示，像中國中芯國際或華為生產的晶片，不太可能被豁免。

投資顧問公司Annex Wealth Management經濟學家傑卡布森（Brian Jacobsen）表示，那些有能力在美國建設的大型、資金充裕的公司將成為最大的受益者，這將是「大者生存」的時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財