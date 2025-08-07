川普拋100％晶片關稅 ! 菲律賓喊「毀滅性打擊」

川普宣布將對進口晶片課徵高達100%的關稅，亞洲多國反應兩極。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，川普宣布將對進口晶片課徵高達100%的關稅，引起亞洲多國高度關注。菲律賓半導體產業協會（SEIPI）會長拉奇卡（Dan Lachica）表示，川普的晶片關稅將對菲律賓造成毀滅性打擊。

對於半導體關稅問題，南韓貿易官員表示，三星電子與SK海力士等主要晶片廠將不受100%關稅限制，且南韓晶片將在美韓貿易協定下，享有最惠國待遇。

相較之下，菲律賓的半導體業者反應強烈，該國半導體產業協會（SEIPI）會長拉奇卡（Dan Lachica）表示，川普的關稅方案對菲律賓將是「毀滅性打擊」。

根據優分析數據顯示，截至2024年，電子產品依然主導菲律賓出口，約占總出口額的53%，相當於約420億美元（約台幣1.25兆）。主要出口的電子產品包括半導體元件與零件，2024年出口價值高達1.29兆披索（約台幣6700億），遠超過其他類別，勘稱產業核心。

路透指出，對於川普半導體關稅，台積電可能因在美國建廠而獲得豁免，至於中國的中芯國際和華為預計將受到衝擊。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員喬贊帕（Martin Chorzempa）表示，像中國中芯國際或華為生產的晶片，不太可能被豁免。

投資顧問公司Annex Wealth Management經濟學家傑卡布森（Brian Jacobsen）表示，那些有能力在美國建設的大型、資金充裕的公司將成為最大的受益者，這將是「大者生存」的時代。

