研華全年AI貢獻逾2成 7月營收創同期新高

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）7月營收60.09億元，月增2.9%、年增19.4%，寫歷年同期新高，今年前7個月營收累計為411.96億元、年增22.78%，同寫歷年新猷；管理層重申昨日法說會看法，受惠於下半年營運動能增溫，預估第三季營收166.29億至172.28億元，年增11.23%至15.18%，全年AI類型產品的營收貢獻將超越兩成。

研華觀察7月營收區域表現，新興市場年增88%、台灣年增44%、歐洲年增26%、中國年增22%、北美年增19%，日本市場亦有個位數年增。然而，韓國市場則較去年同期個位數微幅衰退。以各事業群7月業績表現而言，智能服務事業群年增107%、智能系統事業群年增46%、物聯網自動化事業群年增15%；嵌入式事業群整體年增11%，其中，嵌入式運算與周邊系統年增2%，而應用電腦事業群年增29%。

今年前7個月，研華新興市場營收年增34%、台灣年增27%、歐洲年增25%、北美年增21%、中國年增13%，日本市場則呈現個位數年增，然而韓國市場則較去年同期個位數衰退。各事業群表現方面，智能系統事業群 、物聯網自動化事業群、智能服務事業群分別年增33%、18%及58%；嵌入式事業群整體則年增12%，其中，嵌入式運算與周邊系統年增11%，應用電腦事業群年增13%。

研華目前AI解決方案應用場域遍及農業、能源、醫療、交通與智慧製造等多元場域，並持續透過新平台推進軟硬整合布局。儘管近期遭遇DDR4斷貨挑戰，研華已提前與台灣模組廠擴大合作，第3季供應無虞，第4季能見度已達6成，預計9月初會更明朗。

