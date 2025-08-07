晴時多雲

英業達AI比重邁向5成 前7月營收創同期新高

2025/08/07 14:44

英業達指出，今年上半年AI伺服器營收占整體伺服器比重已達四成，7月仍維持水準。（資料照）英業達指出，今年上半年AI伺服器營收占整體伺服器比重已達四成，7月仍維持水準。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）7月營收544.21億元，月減14%、年減2%，今年前7個月營收累計為3980.32億元、年增17%，創歷年同期新高紀錄；管理層看好旗下三大產品第三季出貨全面呈現季增，今年AI伺服器貢獻比重目標接近整體伺服器營收5成。

英業達7月筆電出貨170萬台，月減19.04%、年對年持平；管理層指出，單月整體出貨量並未明顯下滑，實際營運穩健，主要是去年同期美元對台幣匯率約32元，今年降至29元，造成營收換算差異，部分出貨也因關稅考量提前至第二季，造成6月季底效應較為強勁、墊高比較基期，因此7月業績呈現年月雙減。

展望第三季，英業達三大產品線呈現各自節奏。筆電全年仍可望維持個位數成長，但因上半年已有備貨潮，第三季出貨將略低於第二季；穿戴裝置上半年表現持平，但第三季預估可望回升、呈現兩位數年增；至於伺服器業務，上半年以機櫃為主，下半年L6將轉為主力出貨產品，雖然產品組合影響平均單價（ASP），但整體出貨量仍將較去年成長。

談到AI伺服器相關營收進展，英業達指出，今年上半年AI伺服器營收占整體伺服器比重已達四成，7月仍維持該水準，雖8月可能因產品組合調整略有下滑，但第三季整體仍可望站穩40%以上，目前正朝全年五成比重的目標邁進，後續AI伺服器美國設廠計劃不變，公司預計下週二（12日）公布第二季財報。

