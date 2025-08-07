晴時多雲

台積電內鬼工程師傳買4千萬豪宅 檢調查金流追藏鏡人

2025/08/07 13:25

台積電2奈米涉案吳姓工程師傳買4千萬豪宅，有待檢調追查金錢流。（記者洪友芳攝）台積電2奈米涉案吳姓工程師傳買4千萬豪宅，有待檢調追查金錢流。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）2奈米技術洩密案續有發展，涉案並被檢調聲押的日商設備大廠TEL陳姓工程師、台積電吳姓、戈姓工程師遭網路肉搜，包括名字、大學系所、家庭狀況、工作經歷等個人資料被廣傳，甚至直指其中吳姓工程師在新竹購買一戶價值約4千萬豪宅；業界認為，這些涉案的工程師資歷約達8-10年，年所得數百萬元以上，應該也買得起豪宅，到底是用自己的資金買房或不當金錢來源，若是洩密案牽涉背後利益糾葛，檢調應深入追查金錢流動向。

網路廣傳被檢調聲押的陳姓、吳姓、戈姓工程師相關資訊，包括名字、大學系所碩士、家庭狀況、工作經歷等個人資料，顯示3人皆是竹科附近的國立大學碩士，也都已婚生子，但特別凸顯吳姓工程師最近接連買房子，其中1戶是價值約4千萬豪宅，突然有錢到嚇到朋友與同學們。

半導體業界紛認為，這些涉案的工程師看起來學經歷耀眼，其實，所得應也很高，買得起豪宅，但卻「誤入歧途」，欠缺職業道德，結夥涉及竊取台積電營業機密資訊，被檢調聲押，恐觸犯國安法，恐怕已付一生難以彌補的代價，但把他們「個資」在網路廣傳的行為也不可取，形同網路霸凌。這幾位涉案工程師，若牽涉背後利益糾葛，檢調應深入查個水落石出，包括金錢流動向等，揪出藏鏡人。

