川普預告晶片關稅 經貿辦：不影響談判 力拼最優惠關稅

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣今（7）日指出，具體而言，美國會不會針對半導體課100％關稅，還要等川普最後發布的行政命令。（記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普將對所有進口半導體晶片徵收約100%的關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「可豁免」。對此，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣今（7）日在行政院會後會記者會指出，川普是在說明蘋果投資案順帶提到的，所以具體而言，會不會針對半導體課百分之百關稅，還要等川普最後發布的行政命令，不過，川普公布的部分並不會影響到目前台美雙方的談判進度，我方談判團隊一定會持續爭取把232及對等關稅一併討論，因此川普今天公布的內容，並不會影響目前談判進度。

對於是否有預先做衝擊評估，顏慧欣指出，所謂半導體調查所涉及層面，包括半導體終端產品、半導體中間組裝的設備或者零組件，但最終232條款的範圍，還是要等正式行政命令公布後，才會界定出最終的可能是100%額外課徵關稅適用產品的範圍涉及到哪些項目，所以目前就台灣來說，出口到美國，很高比重是涉及到資通訊產業。

請繼續往下閱讀...

顏慧欣強調，就談判團隊而言，一定是努力在接下來，跟美國對等關稅談判過程當中，要把232調查，以及對等關稅供應鏈合作部分，一併去跟美國討論，目的就是要爭取到232最優惠關稅，讓我國半導體產業，不論它可能會適用的產品的範圍或廠商的範圍，就是要為我們的廠商爭取最公平的國際競爭地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法