因應美關稅衝擊 高市府︰啟動對策小組、助廠商分散風險

2025/08/07 12:35

自8月7日起，台灣出口美國商品將加徵20%對等關稅，圖為某螺絲大廠。（資料照）自8月7日起，台灣出口美國商品將加徵20%對等關稅，圖為某螺絲大廠。（資料照）

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國總統川普宣布自8月7日起，台灣出口美國商品將加徵20%對等關稅（半導體、藥品等項目屬232調查暫時豁免）；高雄市政府指出，已啟動「因應對等關稅經濟對策小組」，持續盤點以出口導向為主的產業受影響情形，並協助廠商拓展市場、分散風險。

自8月7日起，台灣出口美國商品將加徵20%對等關稅，較4月公布的32%有所下調，但仍高於日、南等國的15%。

高市府表示，根據台灣對美國出口前30大主力產品分析，高雄主要產業鋼鐵扣件因屬「232條款措施」，稅率並無變化；另飛機引擎零組件、金屬家具製造，高雄占全國產值約15%，將暫時適用20%關稅稅率。

市府進一步說明，已啟動「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，持續盤點高雄以出口導向為主之產業受影響情形，並與外貿協會密切合作，積極協助廠商拓展全球市場、分散風險。

