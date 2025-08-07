焦點股》鴻海：在美有投資計劃 猛飆8個月新高

法人看好鴻海第二季財報數據可望創下歷史單季新高紀錄，有機會挑戰重回200元關卡。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於在美投資計劃可望讓旗下產品免於232條款關稅，鴻海（2317）今日盤中一鼓作氣突破190元關卡，上午11時56分暫報195元，大漲4.84%，創下自2024年12月10日以來的波段新高，法人看好隨著14日法說會在即，鴻海第二季財報數據可望創下歷史單季新高紀錄，有機會挑戰重回200元關卡。

法人普遍看好鴻海未來營運展望，認為AI伺服器將成為主要成長動能，隨著出貨量持續增加，不僅有望推升營收，更有助於營運利潤提升。市場關注重點包括美系雲端服務供應商（CSP）需求、新國際合作契機與自動化增產效益能否落實。

法人也指出，隨著宏觀經濟環境穩定及貿易政策明朗化，鴻海旗下智能手機、筆電等產品亦可望維持穩健表現，進一步帶動整體營收規模放大。雖然未來仍需面對市場競爭與新產品導入的挑戰，但隨著AI應用擴散與技術布局深化，鴻海強化高科技製造與全球供應鏈優勢的策略，預料將有助於提升其在全球市場的競爭力與市佔率。

