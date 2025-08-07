晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》鴻海：在美有投資計劃 猛飆8個月新高

2025/08/07 12:23

法人看好鴻海第二季財報數據可望創下歷史單季新高紀錄，有機會挑戰重回200元關卡。（記者方韋傑攝）法人看好鴻海第二季財報數據可望創下歷史單季新高紀錄，有機會挑戰重回200元關卡。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於在美投資計劃可望讓旗下產品免於232條款關稅，鴻海（2317）今日盤中一鼓作氣突破190元關卡，上午11時56分暫報195元，大漲4.84%，創下自2024年12月10日以來的波段新高，法人看好隨著14日法說會在即，鴻海第二季財報數據可望創下歷史單季新高紀錄，有機會挑戰重回200元關卡。

法人普遍看好鴻海未來營運展望，認為AI伺服器將成為主要成長動能，隨著出貨量持續增加，不僅有望推升營收，更有助於營運利潤提升。市場關注重點包括美系雲端服務供應商（CSP）需求、新國際合作契機與自動化增產效益能否落實。

法人也指出，隨著宏觀經濟環境穩定及貿易政策明朗化，鴻海旗下智能手機、筆電等產品亦可望維持穩健表現，進一步帶動整體營收規模放大。雖然未來仍需面對市場競爭與新產品導入的挑戰，但隨著AI應用擴散與技術布局深化，鴻海強化高科技製造與全球供應鏈優勢的策略，預料將有助於提升其在全球市場的競爭力與市佔率。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財