晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》貿聯-KY：輝達鏈也免晶片關稅？ 叩關千金股

2025/08/07 12:22

貿聯-KY受惠於輝達供應鏈可望免受美國總統川普的對等關稅，今日股價大受激勵。（記者方韋傑攝）貿聯-KY受惠於輝達供應鏈可望免受美國總統川普的對等關稅，今日股價大受激勵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕被視為輝達供應鏈的連接線材大廠貿聯-KY（3665），因市場推測輝達供應鏈也可望豁免川普晶片關稅，今日股價大受激勵，上午11時50分觸及盤中高點932元，漲幅達6.15%，成交量3335張，法人看好貿聯-KY隨著後續高速線出貨量持續放大，在營收獲利吃補下，可望進一步躋身千金俱樂部成員。

法人看好貿聯在高效能運算（HPC）及半導體領域的成長潛力，預期這兩大業務在2025至2026年營收占比將突破40%，成為主要動能來源。隨著AI伺服器功率與資料傳輸需求上升，貿聯GB200與GB300連接線束出貨預測同步上修，並擴大產能以因應需求。

法人指出，儘管汽車市場仍有疲弱壓力，但貿聯透過優化產品組合與推進高毛利新產品（如獨立電源櫃與800V HVDC架構），將進一步強化獲利能力。其他如人形機器人與矽光子業務也可望帶來穩定增長。整體而言，法人預期貿聯營收將持續優於市場預期，並透過技術創新與市場拓展穩固在AI與半導體供應鏈中的關鍵地位。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財