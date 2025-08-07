焦點股》貿聯-KY：輝達鏈也免晶片關稅？ 叩關千金股

貿聯-KY受惠於輝達供應鏈可望免受美國總統川普的對等關稅，今日股價大受激勵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕被視為輝達供應鏈的連接線材大廠貿聯-KY（3665），因市場推測輝達供應鏈也可望豁免川普晶片關稅，今日股價大受激勵，上午11時50分觸及盤中高點932元，漲幅達6.15%，成交量3335張，法人看好貿聯-KY隨著後續高速線出貨量持續放大，在營收獲利吃補下，可望進一步躋身千金俱樂部成員。

法人看好貿聯在高效能運算（HPC）及半導體領域的成長潛力，預期這兩大業務在2025至2026年營收占比將突破40%，成為主要動能來源。隨著AI伺服器功率與資料傳輸需求上升，貿聯GB200與GB300連接線束出貨預測同步上修，並擴大產能以因應需求。

法人指出，儘管汽車市場仍有疲弱壓力，但貿聯透過優化產品組合與推進高毛利新產品（如獨立電源櫃與800V HVDC架構），將進一步強化獲利能力。其他如人形機器人與矽光子業務也可望帶來穩定增長。整體而言，法人預期貿聯營收將持續優於市場預期，並透過技術創新與市場拓展穩固在AI與半導體供應鏈中的關鍵地位。

