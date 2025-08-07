三星、SK海力士不適用100％半導體關稅！關鍵理由曝

呂翰九表示，三星電子（Samsung）和SK海力士（SK hynix）的晶片不適用美國的100%半導體關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普擬對半導體課徵100%關稅，南韓SBS電視台報導，南韓對美首席貿易談判代表、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）呂翰九表示，三星電子（Samsung）和SK海力士（SK hynix）的晶片不適用美國的100%半導體關稅。

呂翰九在接受SBS訪問時表示，三星電子和SK海力士不在美國徵收100%關稅的範圍內。他透露，根據南韓與美國的貿易協議，南韓將獲得美國「晶片」和「藥品」的最惠國待遇。

不過韓媒《MS Today》指出，呂翰九並未提及具體的條件，也未提及是否有美國官方文件。

呂翰九受訪時說，如果美國將晶片的最惠國關稅訂在15%，那麼這將適用於南韓的晶片。

而在主持人詢問說：「三星和SK海力士的半導體不會面臨100%關稅嗎？」呂翰九回答「正確」。

美國總統川普在美東時間6日傍晚宣布，將對進口到美國的晶片及半導體，課徵將近100%的半導體關稅，但只要企業承諾在美設廠，就能立即免稅。

