全村的希望？ BBC揭密歐洲對抗中國稀土壟斷關鍵加工廠

2025/08/07 15:03

歐洲正努力減少對中國進口稀土的依賴。（路透資料照）歐洲正努力減少對中國進口稀土的依賴。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國擁有世界上最大的稀土儲量，估計約4400萬噸，還冶煉加工了全球近90%的稀土元素，幾乎壟斷稀土的開採與提煉，西方供應鏈遭受打擊。因此，各國積極推動關鍵原材料供應的多元化策略，以降低對中國的依賴。歐洲也努力減少對中國稀土的依賴，正透過回收報廢馬達和其他設備，生產歐洲所需稀土。

《BBC》指出，在中國以外，全球唯一能夠處理全部17種稀土元素的設施，是歐洲2座稀土加工廠，一座位於愛沙尼亞，另一座位於法國西部的索爾維（La Rochelle），正悄悄地扮演全球經濟新局勢中的關鍵角色。而索爾維的目標，是到2030年為歐洲提供30%的稀土。

據報導，歐盟也早有行動，2023年通過的《關鍵原物料法案》（Critical Raw Materials Act）訂出目標，期望在2030年前，降低對外國原料在開採、加工與回收上的依賴。而索爾維增加投資之際，不再是為了轉換供應稀土，而是轉向滿足對電動車電池、先進電子設備和國防系統至關重要的磁鐵日益增長的需求。

文中指出，索爾維工廠的加工過程極其複雜，需經歷約1500道程序，為避免技術外洩，很少外人可以進入。BBC記者獲得破例進入其分離室，看到這裡就像將混合果汁分離成不同果汁般，將釷、鑭等元素一一純化。而法國政府為該設施提供了約2000萬歐元（約新台幣6.9億元）的稅收抵免支持。

然而，要完全自主仍非易事。歐洲目前沒有任何一座稀土礦場營運，挪威與瑞典的計畫雖進展較快，真正投產仍需至少十年。索爾維執行長凱倫坦言：「我們的確需要自己的礦源，不見得要很多，但一定得有一部分掌握在自己手中。」

為確保原材料取得，去年歐盟與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭簽署的協議。對此，稀土產業的西方公司表示，如果想要趕上中國，就需要更多的政府支持。澳洲Viridis Mining公司執行長拉斐爾·莫雷諾表示，監管和資金的支持是目前的關鍵。他的公司正在巴西開發一座大型稀土礦，盼提供全球5%的稀土資源。

