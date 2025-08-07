晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》0050:含「積」量最高 散戶湧入

2025/08/07 10:02

含「積」量最高，散戶湧入0050，成交量排名第二。（擷取自元大投信官網）含「積」量最高，散戶湧入0050，成交量排名第二。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普宣布將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「就沒有關稅」，消息一出市場咸認台積電（2330）受惠最大、股價大漲逾4%、寫下歷史新高，而散戶則湧入含「積」量最高的元大台灣50ETF（0050），開盤半小時，成交量爆出4.7萬張，截至9:48分為止，0050股價上漲1.45元、暫報52.45元、漲幅達2.84%，成交量飆破6萬張。

法人分析，美國總統川普明確點名台積電、輝達等已在美設廠企業將獲得豁免，此舉直接釋放出對先進製程企業的政策利多訊號，這也讓台積電ADR與蘋果股價在美股盤後同步走揚，帶動今台股早盤的強勁反彈氣氛，由於上千元的台積電對不少散戶來說門檻較高，因此，資金湧入含「積」量最高的0050。

法人指出，市場樂觀看待輝達GB系列伺服器出貨量，加上雲端大廠致力開發ASIC伺服器，AI供應鏈能見度明確，且台積電2奈米製程即將量產，包括廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等相關供應鏈也將受惠，投資人可逢低承接。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財