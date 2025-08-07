焦點股》0050:含「積」量最高 散戶湧入

含「積」量最高，散戶湧入0050，成交量排名第二。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普宣布將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「就沒有關稅」，消息一出市場咸認台積電（2330）受惠最大、股價大漲逾4%、寫下歷史新高，而散戶則湧入含「積」量最高的元大台灣50ETF（0050），開盤半小時，成交量爆出4.7萬張，截至9:48分為止，0050股價上漲1.45元、暫報52.45元、漲幅達2.84%，成交量飆破6萬張。

法人分析，美國總統川普明確點名台積電、輝達等已在美設廠企業將獲得豁免，此舉直接釋放出對先進製程企業的政策利多訊號，這也讓台積電ADR與蘋果股價在美股盤後同步走揚，帶動今台股早盤的強勁反彈氣氛，由於上千元的台積電對不少散戶來說門檻較高，因此，資金湧入含「積」量最高的0050。

法人指出，市場樂觀看待輝達GB系列伺服器出貨量，加上雲端大廠致力開發ASIC伺服器，AI供應鏈能見度明確，且台積電2奈米製程即將量產，包括廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等相關供應鏈也將受惠，投資人可逢低承接。

