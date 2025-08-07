晴時多雲

焦點股》昇達科：看好低軌衛星8月出貨恢復成長 滾量奔高

2025/08/07 10:02

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星概念股昇達科（3491）公告的7月營收雖然年減43%，但預期低軌衛星出貨情形可在8月起將逐月回升，進入正常供貨軌道下，今日股價震盪走高，盤中一度攻高到363元，差1檔漲停，截至9:37分，股價暫報355元、漲幅逾7.4%，成交量放大到逾2100張，昨日成交量僅978張。

昇達科7月合併營收1.26億元，年減43.69%。昇達科指出，單月營收年減，主要受到去年基期認列範圍與匯率條件差異所致，若扣除這些結構性因素，實質營運動能仍具穩定性。

昇達進一步表示，去年7月營收中包含已不納入合併報表的子公司正通科技，另因匯率差距明顯，兩者合計對今年7月營收造成約2000萬元的影響；此外，射頻產品去年7月為出貨高峰期，今年則相對平淡，影響約1500萬元。另在5G回傳設備市場方面，7月需求亦略為轉淡，研判可能與今年暑期淡季影響較明顯有關，此部分年減金額約3000萬元。

昇達科表示，影響最大者雖為低軌衛星（LEO）產品出貨進度延遲，但主要客戶部分元件測試7月尚未結束，因此7月出貨受到約3500萬元的影響。不過，根據客戶近期交期安排顯示，後續出貨進度已明確，7月當為階段性低點，預期8月起將逐月回升，進入正常供貨軌道。

昇達科指出，近期在手低軌衛星產品訂單超過4億元，多數將集中於未來3個月內出貨，加上後續新增訂單仍將持續貢獻全年營收。在產能方面，預計第4季啟用的新廠區也將開始貢獻產能，有望助攻出貨規模再擴大，樂觀看待第4季營運動能，有機會延續第3季落底後的反彈態勢，逐步攀升、穩健推進全年成長目標。

