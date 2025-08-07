晴時多雲

焦點股》聯發科：晶片關稅利空出盡 股價大漲逾3％

2025/08/07 09:36

聯發科今日早盤股價強彈逾3%。（記者卓怡君攝）聯發科今日早盤股價強彈逾3%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普宣布晶片關稅100%，但因台積電（2330）在美國設廠享有免關稅，晶片關稅利空出盡，IC設計龍頭聯發科（2454）因內外資法人在法說會後同步出脫，股價壓抑多時，今日強勢反彈，早盤大漲逾3%。

截至9:25分左右，聯發科股價上漲3.41%，暫報1365元，成交量逾1409張。

因客戶提早拉貨，聯發科預估第3季美元營收季減1-8％，但重申AI ASIC（客製化晶片）專案明年可帶來10億美元營收目標不變，預計於今年第3季底完成設計定案，明年第3季末進入量產，消除近來外資圈對聯發科AI ASIC業務發展延後的疑慮。

美系外資指出，聯發科預估今年全年營收將年增中十位數百分比（約15%），符合預期，第3季營收預期季減4.5%（略低於原先預估的減少3%），但市場認為聯發科採取較保守的預測，因聯發科AI ASIC專案時程優於預期，2026年營收能見度高。雖然第3季短期營收下滑，但推測該公司保守預估，旗艦晶片放量與AI PC授權金收入將支撐毛利率，維持優於大盤評等及1888元目標價。

