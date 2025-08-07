再見2萬4！台積電發爐飆1180元新天價，指數漲逾560點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普提前宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，然在美國生產的免稅，川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅，受此激勵，台股週四在台積電大漲35元帶動，指數跳空漲269.99點，以23717.35點開出，在半導體領電子全面反攻下，指數開高走高，隨著台積電在買盤追價，股價飆1180新天價，帶動指數漲566點，來到24013點，再見24000點。

川普除宣佈晶片關稅外，他再度點名台積電對美投資2000億美元，儘管跟台積電之前宣布的1650億美元有出入，但川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅，利多消息激勵台積電ADR盤後V型反轉大漲，台積電美國廠將成為美國客戶面對川普關稅100％的「避風港」。

此外，白宮宣布iPhone製造商蘋果將增加1000億美元在美國投資，蘋果股價應聲上漲逾5%，帶動週三美股走升，道瓊工業指數上漲81.38點，漲幅0.18%，標普500指數上漲0.73%，那斯達克指數上漲1.21%，費城半導體指數下跌0.20%，台積電ADR跌0.47%，收在231.37美元。

