台積電美國客戶比重逾7成 100％關稅將可望由客戶負擔

2025/08/07 09:18

台積電美國客戶比重逾7成，100%關稅將可望由客戶負擔（記者洪友芳攝）台積電美國客戶比重逾7成，100%關稅將可望由客戶負擔（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普最新宣布，將對所有輸美晶片、半導體課徵達100%關稅，但如果廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，就沒有關稅問題；川普的100%關稅遠超過業界與市場預期，美國客戶又佔台積電營收比重達7成以上，但台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家對關稅議題，之前就預期關稅對台積電有影響但不是直接影響，因關稅是由進口商（指客戶）負擔，他擔心的是關稅將影響物價提高，造成需求下降，他說他「只怕全球經濟下滑」。

魏哲家先前在公司股東會上坦承，關稅稅率不管是10%、15%或20%，對台積電都會有一些影響，但不是直接的影響，因為關稅是進口商要付，台積電是出口商。他認為，關稅會使得物價提高，物價提高可能影響需求降低，當需求降低，台積電生意就會受波及。目前AI供不應求，台積電生意很好，只有持續增加產能，才能滿足客戶需求。他說，他甚麼都不怕，「只怕全球經濟下滑。」

美國客戶佔台積電營收比重達7成以上，美國客戶的晶片並非運往美國組裝，很多運往其他國家組裝在系統產品，再送到美國銷售，這如何課半導體、晶片關稅，川普並沒有詳細說明。

