白宮加徵懲罰關稅 產業人士警告：印度不買俄油國際油價恐衝上200美元

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（6日）以持續購買俄羅斯石油為由，對印度加徵懲罰關稅。但業界知情人士指出，要求印度立即停止採購俄油，恐導致國際油價飆升至每桶200美元。

《CNBC》報導，川普表示，印度直接或間接購買俄羅斯石油，指責此舉是助長俄羅斯的戰爭機器，隨後宣佈對印度加徵25％的關稅，將關稅稅率一舉推上50％。根據Kpler數據，印度是俄油最大買家之一，俄羅斯原油出口總量約每天335萬桶，其中印度約佔170萬桶，中國則佔110萬桶。

與液化天然氣（LNG）不同，俄羅斯原油並未受到直接制裁，但交易時設有價格上限，以限制莫斯科從銷售原油中獲利的能力，俄烏戰爭爆發後，美國曾鼓勵印度購買俄油，穩定市場價格。

前白宮能源顧問、Rapidan Energy集團總裁麥納利（Bob McNally）表示，對於印度而言肯定相當「混亂」，莫斯科入侵烏克蘭後，美國時任總統拜登（Joe Biden）要印度接收俄油，而當時印度幾乎沒有進口俄油，華府懇求印度接收這些石油，使原油價格保持在低位，印度確實也照做了，但現在美方反問，為什麼印度要接收這麼多石油。

印度石油產業的業界人士指出，印度確實遵守所有的國際制裁，而且印度購買俄油有助於穩定油價，這對全球經濟來說是一種「恩惠」，如果這些供應從市場上消失，油價將飆升。1名產業人士表示，如果印度現在停止購買俄油，全球原油價格可能飆升至每桶200美元以上，全球消費者都將負擔不起。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）稱，如果印度決定減少俄油進口，煉油廠可能會試著從中東尋找替代供應，他們過去一直都是依賴中東石油，直到2022年戰火爆發，而其他買家則可能不會介入。

俄羅斯是全球第3大原油生產國，僅次於美國和沙烏地阿拉伯，根據美國能源資訊署（EIA）數據，俄羅斯的石油日產量接近1100萬桶。印度2023年和2024年俄油約佔進口量的38％，目前2025年則為36％。

麥納利預估，短期內布蘭特原油可能飆升至每桶80美元或更高。週三紐約西德州原油收每桶64.35美元，布蘭特原油收每桶66.89美元。

1名印度石油業人士表示，當他們不想讓印度購買某種東西時，他們就會直說。印度曾一度購買伊朗原油，但是現在已經不再買伊油了，而且由於華府擴大對伊朗的施壓，印度現在仍受到制裁。

印度能源部長普里（Hardeep Singh Puri）上（7）月受訪時稱，油價本來將漲到每桶130美元。當時包括美國在內的一些人都建議印度買俄油，但要遵守價格上限。

SVB能源國際總裁瓦赫舒里（Sara Vakhshouri）表示，川普宣佈的高額關稅是一種「談判策略」，旨在收回美國在印度市場失去的市佔，以及自2022年以來石油出口的下滑，並確保印度接收等量的其他商品出口。

瓦赫舒里補充，印度一直在密切協調美國的石油政策，包括對伊朗石油的制裁。與此同時，對川普政府來說，能源安全、可負擔和可靠性是優先考量。

2022年莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟一直對俄羅斯原油實施價格上限，設定為每桶60美元，允許俄羅斯出口原油，但出口價格遠低於該商品正常交易價格。此舉旨在限制莫斯科的石油出口收入，進而削弱其為烏克蘭戰爭提供資金的能力。G7實施這項政策，希望能以此維持俄羅斯石油在市場上的穩定供應。

史陶諾瓦指出，對俄油實施價格上限的目的是「透過允許俄油留在市場上來減少俄羅斯政府的收入，同時防止油價飆升」。這些決定是在美國總統大選前夕所做出的，隨著川普上任，華府的立場似乎也出現轉變。針對美國的抨擊，印度週三回應稱，美方的說法「毫無道理」，強調印度是在美國的支持下採購俄油。

