晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電好消息？川普100％半導體關稅 「藏玄機」 外媒這樣解讀

2025/08/07 09:30

台積電董事長魏哲家（右）與川普（左），3月在白宮共同宣布加碼投資美國。（歐新資料照）台積電董事長魏哲家（右）與川普（左），3月在白宮共同宣布加碼投資美國。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普今天表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但外媒表示，川普為企業提供了1條「出路」，即對於在美國「建設」的企業將給予例外，但評論川普的此番言論有些含糊。

川普表示，若半導體產業不在美國生產，他將對其徵收100%關稅，但《Market Watch》報導指出，川普並未提供這些規則何時生效等細節。

報導還指出，川普雖表示對於在美國「建設」的企業將給予例外，但他沒有詳細說明，這些企業實際上必須進行多少國內製造。

而這是否能解讀成「一些在美國建造的模糊承諾，是否也足以獲得豁免？」《investinglive》解讀認為「應該是這樣」。

當然還有投資人可能將川普這次的言論視為「TACO交易」，指的是以「川普總是臨陣軟腳龜縮」（Trump Always Chickens Out）的字頭縮寫為名，藉此強調川普（Donald Trump）傾向在其政策引發市場騷動時膽怯龜縮。

不過無論川普這項措施如何，《紐約時報》報導指出，如果川普真的兌現承諾，輝達（NVIDIA）、台積電（2330）、美光（Micron）等一直焦急等待半導體關稅公告的科技公司將大為鬆一口氣，因這些企業近幾個月來已承諾在美國投資，可透過避免對其業務徵收巨額費用而受益。

台積電週三（6日）收盤下跌0.47%、1.10美元，以231.37美元下跌0.47%、1.10美元，報231.37美元，盤後突V型反轉大漲，一度上漲超過3%，隨後漲幅收斂，但仍漲2.65%、6.13美元、報237.50美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財