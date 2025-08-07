台積電好消息？川普100％半導體關稅 「藏玄機」 外媒這樣解讀

台積電董事長魏哲家（右）與川普（左），3月在白宮共同宣布加碼投資美國。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普今天表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但外媒表示，川普為企業提供了1條「出路」，即對於在美國「建設」的企業將給予例外，但評論川普的此番言論有些含糊。

川普表示，若半導體產業不在美國生產，他將對其徵收100%關稅，但《Market Watch》報導指出，川普並未提供這些規則何時生效等細節。

請繼續往下閱讀...

報導還指出，川普雖表示對於在美國「建設」的企業將給予例外，但他沒有詳細說明，這些企業實際上必須進行多少國內製造。

而這是否能解讀成「一些在美國建造的模糊承諾，是否也足以獲得豁免？」《investinglive》解讀認為「應該是這樣」。

當然還有投資人可能將川普這次的言論視為「TACO交易」，指的是以「川普總是臨陣軟腳龜縮」（Trump Always Chickens Out）的字頭縮寫為名，藉此強調川普（Donald Trump）傾向在其政策引發市場騷動時膽怯龜縮。

不過無論川普這項措施如何，《紐約時報》報導指出，如果川普真的兌現承諾，輝達（NVIDIA）、台積電（2330）、美光（Micron）等一直焦急等待半導體關稅公告的科技公司將大為鬆一口氣，因這些企業近幾個月來已承諾在美國投資，可透過避免對其業務徵收巨額費用而受益。

台積電週三（6日）收盤下跌0.47%、1.10美元，以231.37美元下跌0.47%、1.10美元，報231.37美元，盤後突V型反轉大漲，一度上漲超過3%，隨後漲幅收斂，但仍漲2.65%、6.13美元、報237.50美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法