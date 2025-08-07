晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

法人：晶片課徵範圍未定 台積電可轉嫁客戶

2025/08/07 08:24

群益投顧分析，課税範圍未定，半導體課稅很複雜（路透檔案照）。群益投顧分析，課税範圍未定，半導體課稅很複雜（路透檔案照）。

〔記者卓怡君／台北報導〕半導體關稅來了！美國總統川普公開宣布將對晶片課徵100%的關稅，可是只要是在美國生產，就可完全免稅，豁免條件就是企業在美國建廠或明確承諾投資美國晶片製造，可申請豁免，群益投顧指出，半導體課稅很複雜，美方半導體關稅課徵範圍未定，是單純對晶片課税，還是包括材料設備等整個半導體供應鏈。若美國對所有半導體廠都課稅，雖然會提高成本，但這對每個半導體業者來說，都是一致且公平，關稅和匯率都是廠商無法控制，只有本身競爭力強，才能將成本轉嫁給客户，目前台積電（2330）幾乎轉給客户。

群益投顧分析，課税範圍未定，半導體課稅很複雜，美方半導體關稅課徵範圍未定，是單純對晶片課税，還是包括材料設備等整個半導體供應鏈。台灣半導體主要是代工廠為主，沒有自有品牌，而且只是電子產品中的一個零件，客戶可以直接在台灣提貨，出口至其他國家封裝、組裝。現在產品都是談出廠價，若加上關税，客户要自行承擔，提高本身競爭力才是硬道理，若美國對所有半導體廠都課稅，雖然會提高成本，但這對每個半導體業者來說，都是一致且公平，關稅和匯率都是廠商無法控制，只有本身競爭力強，才能將成本轉嫁給客户，目前台積電幾乎都轉給客户。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財