法人：晶片課徵範圍未定 台積電可轉嫁客戶

群益投顧分析，課税範圍未定，半導體課稅很複雜（路透檔案照）。

〔記者卓怡君／台北報導〕半導體關稅來了！美國總統川普公開宣布將對晶片課徵100%的關稅，可是只要是在美國生產，就可完全免稅，豁免條件就是企業在美國建廠或明確承諾投資美國晶片製造，可申請豁免，群益投顧指出，半導體課稅很複雜，美方半導體關稅課徵範圍未定，是單純對晶片課税，還是包括材料設備等整個半導體供應鏈。若美國對所有半導體廠都課稅，雖然會提高成本，但這對每個半導體業者來說，都是一致且公平，關稅和匯率都是廠商無法控制，只有本身競爭力強，才能將成本轉嫁給客户，目前台積電（2330）幾乎轉給客户。

群益投顧分析，課税範圍未定，半導體課稅很複雜，美方半導體關稅課徵範圍未定，是單純對晶片課税，還是包括材料設備等整個半導體供應鏈。台灣半導體主要是代工廠為主，沒有自有品牌，而且只是電子產品中的一個零件，客戶可以直接在台灣提貨，出口至其他國家封裝、組裝。現在產品都是談出廠價，若加上關税，客户要自行承擔，提高本身競爭力才是硬道理，若美國對所有半導體廠都課稅，雖然會提高成本，但這對每個半導體業者來說，都是一致且公平，關稅和匯率都是廠商無法控制，只有本身競爭力強，才能將成本轉嫁給客户，目前台積電幾乎都轉給客户。

