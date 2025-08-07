川普宣布晶片關稅100％ 台積電零關稅大利多、ADR盤後V型反轉

台積電零關稅大利多、ADR盤後V型反轉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普提前宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，在美國生產的免稅，他並再度點名台積電對美投資2000億美元，儘管跟台積電之前宣布的1650億美元有出入，但川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅，利多消息激勵台積電ADR盤後V型反轉大漲，台積電美國廠將成為美國客戶面對川普關稅100％的「避風港」。

因應川普大推關稅政策，台積電在美國亞利桑那州將加快投資建廠腳步，以6座晶圓廠規模，公司估計未來在美國的2奈米及更先進製程產能，將占台積電約達30％；供應鏈認為，台積電在美國正在複製創辦人張忠謀「經驗曲線」模型，這也是台積電贏得秘訣，透過量產規模才可能在高成本的美國，不僅不會虧損還能加速達獲利。

台積電今年3月上旬對美國投資已加碼到1650億美元，共將投資興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及一座主要研發中心。第1座廠已於去年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座廠建築已完工，正建置無塵室廠務設施，將採3奈米製程技術；第3座廠開始動工中，將採用2奈米和A16製程技術，以滿足當地客戶對AI相關的需求強勁。

台積電董事長魏哲家於上月法說會指出，因客戶對AI相關的需求強勁，美國亞利桑那州第2、第3座廠量產時程，將考慮加快生產進度。第4座將採用2奈米和A16製程技術，第5座、第6座廠則將採用更先進的技術，建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

魏哲家表示，台積電在美國亞利桑那州拓展計劃，將擴展為一個超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持在智慧型手機、AI和HPC應用等領域領先客戶需求。預計1650億美元的投資計劃建設完成後，台積電在2奈米及更先進製程產能，將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠的貢獻。顯見台積電將擔任美國重返半導體製造產業推動者。

供應鏈表示，美國長期沒有建晶圓廠，供應鏈欠缺，近4、5年，台灣供應鏈廠商跟著台積電前往投資建廠，異國文化與法規等磨合挑戰多，建第1座廠不僅相當辛苦，且因成本很高，幾家主力供應商甚至多賠錢，走過學習曲線後，第2座廠、第3座廠較改善，台積電步入量產也需要時間才能步入正軌。

魏哲家先前也表示，美國廠的建廠和營運成本確實都比台灣高，就像知名的小籠包店在美國開店，成本也是較高，且不比台灣好吃，外界不能拿台積電美國廠不跟台灣比，台積電目標是要跟當地同業競爭，有信心在成本比同業降低，同時有良好的獲利表現。

