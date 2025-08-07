印度買俄油徵50％關稅 川普：中國可能面臨類似關稅

美國總統川普表示，中國繼續購買俄油恐面臨額外關稅。（歐新社資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（6日）表示，可能會宣佈對中國徵收類似於對印度爭的25％額外關稅，以應對該國持續購買俄羅斯石油的情況，實際稅率將取決於後續發展。

《路透》報導，川普表示，預計將宣佈更多次級制裁，以施壓俄羅斯結束在烏克蘭的戰爭，川普隨後提到，可能因北京持續購買俄油，對中國加徵關稅，但沒有透露更多細節。

川普表示，這個情況可能會出現，自己現在還不能說，華府已經對印度出手，可能還會這樣對其他國家，其中一個可能會是中國。

川普週三宣佈，在先前宣佈的25％關稅基礎上，對印度商品額外加徵25％的關稅，理由是印度繼續購買俄油。在白宮公佈的行政命令中，並未提及中國，而中國是俄油的另一個大買家。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週已做出警告，若是中國繼續購買俄羅斯石油，可能會面臨新的關稅。

