陸行之分析川普100％半導體關稅 擔心台積電遇上「這件事」

面對川普祭出的100%半導體關稅，陸行之認為，台積電有「利空出盡」的跡象。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美國時間週三（6日）發表談話，宣布將對進口半導體與晶片課徵「100%關稅」，但課徵對象不包含有在美國設廠的企業，引發市場議論。對此，知名分析師陸行之表示，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川普給了些豁免條款，而且美國當地消費者佔全球半導體需求頂多30%正負5%的區間，不能將台積電75%的美國客戶佔比都算做100%關稅覆蓋範圍，因為很多台積電的美國客戶是把一半以上的半導體賣到非美國家。而他比較擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川普，那就真的沒完沒了了。

陸行之今（7日）在臉書發文指出，根據彭博社新聞，川普說只要蘋果已經承諾將手機生產線移回美國，即使還在進行建設中沒有投入生產，也不用付100%半導體關稅，所以庫克今天在白宮橢圓形辦公室與川普立馬宣布加碼投資美國1000億美元，而之前已經宣布4年5000億美元計劃，目前累積到6000億美元投資，這表示台積電雖然亞利桑那（Arizona）廠的晶片，還沒準備好應付蘋果的美國消費者需求，但台積電輸美給蘋果的半導體是免稅的。

陸行之指出，接著川普要找教主（輝達執行長黃仁勳）進白宮，相信黃董也會加碼在美國生產換豁免關稅條款，在當60%美國手機，90%美國AI伺服器的市場玩家都決定在美國生產，其他公司還不乖乖的拿香跟著拜。

陸行之說，他比較擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川普，那就真的沒完沒了了。

那其他公司怎麼辦？陸行之分析，如果聯電/世界先進/日月光/三星/SK Hynix賣晶片給客戶，再賣給已經決定在美國生產的系統客戶，應該也可以暫時獲得豁免，但長期還是要像台積電一樣在美國當地擴大生產，那歐洲及日本IDM 像英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas） 這些怎麼辦？大家覺得有沒有可能以後擴大IDM outsourcing 給台積電、GFS、三星美國廠的晶圓代工呢？

