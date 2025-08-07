晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

陸行之分析川普100％半導體關稅 擔心台積電遇上「這件事」

2025/08/07 09:18

面對川普祭出的100%半導體關稅，陸行之認為，台積電有「利空出盡」的跡象。（美聯社）面對川普祭出的100%半導體關稅，陸行之認為，台積電有「利空出盡」的跡象。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美國時間週三（6日）發表談話，宣布將對進口半導體與晶片課徵「100%關稅」，但課徵對象不包含有在美國設廠的企業，引發市場議論。對此，知名分析師陸行之表示，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川普給了些豁免條款，而且美國當地消費者佔全球半導體需求頂多30%正負5%的區間，不能將台積電75%的美國客戶佔比都算做100%關稅覆蓋範圍，因為很多台積電的美國客戶是把一半以上的半導體賣到非美國家。而他比較擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川普，那就真的沒完沒了了。

陸行之今（7日）在臉書發文指出，根據彭博社新聞，川普說只要蘋果已經承諾將手機生產線移回美國，即使還在進行建設中沒有投入生產，也不用付100%半導體關稅，所以庫克今天在白宮橢圓形辦公室與川普立馬宣布加碼投資美國1000億美元，而之前已經宣布4年5000億美元計劃，目前累積到6000億美元投資，這表示台積電雖然亞利桑那（Arizona）廠的晶片，還沒準備好應付蘋果的美國消費者需求，但台積電輸美給蘋果的半導體是免稅的。

陸行之指出，接著川普要找教主（輝達執行長黃仁勳）進白宮，相信黃董也會加碼在美國生產換豁免關稅條款，在當60%美國手機，90%美國AI伺服器的市場玩家都決定在美國生產，其他公司還不乖乖的拿香跟著拜。

陸行之說，他比較擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川普，那就真的沒完沒了了。

那其他公司怎麼辦？陸行之分析，如果聯電/世界先進/日月光/三星/SK Hynix賣晶片給客戶，再賣給已經決定在美國生產的系統客戶，應該也可以暫時獲得豁免，但長期還是要像台積電一樣在美國當地擴大生產，那歐洲及日本IDM 像英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas） 這些怎麼辦？大家覺得有沒有可能以後擴大IDM outsourcing 給台積電、GFS、三星美國廠的晶圓代工呢？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財