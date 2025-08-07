晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金才登近兩週高點 卻遭摜殺原因揭曉

2025/08/07 08:49

週三（6日）黃金價格下跌。（法新資料照）週三（6日）黃金價格下跌。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價漲到將近兩週高點後，投資人獲利了結，並把焦點轉向美國總統川普即將任命的聯準會 （Fed）官員人選，週三（6日）黃金價格下跌。

《路透》報導，紐約黃金期貨持平 ，報每盎司3433.4美元；黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司3373.59美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「我們視此為輕微的拉回， 在經濟消息面相對平靜的時期，從最近的漲勢中出現一些獲利了結賣壓，同時避險需求面的需求也減少了一些。」

上週美國公布比預期疲軟的就業數據後，黃金已經連3個交易日上漲，芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場參與者預估聯準會 （Fed）9月降息的機率，從之前的63%上升到超過93%。

川普表示，本週結束以前會任命1個Fed理事，此外有關Fed繼任主席的人選，已經縮小到4位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財