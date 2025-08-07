黃金才登近兩週高點 卻遭摜殺原因揭曉

週三（6日）黃金價格下跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕金價漲到將近兩週高點後，投資人獲利了結，並把焦點轉向美國總統川普即將任命的聯準會 （Fed）官員人選，週三（6日）黃金價格下跌。

《路透》報導，紐約黃金期貨持平 ，報每盎司3433.4美元；黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司3373.59美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「我們視此為輕微的拉回， 在經濟消息面相對平靜的時期，從最近的漲勢中出現一些獲利了結賣壓，同時避險需求面的需求也減少了一些。」

上週美國公布比預期疲軟的就業數據後，黃金已經連3個交易日上漲，芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場參與者預估聯準會 （Fed）9月降息的機率，從之前的63%上升到超過93%。

川普表示，本週結束以前會任命1個Fed理事，此外有關Fed繼任主席的人選，已經縮小到4位。

