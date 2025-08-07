5兆美元市值頭香未必是輝達？外媒點名這8檔科技股可能拔得頭籌

5兆美元市值頭香未必是輝達？外媒點名這蘋果等8檔科技股。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）市值在7月突破4兆美元（約新台幣120兆元）大關，部分華爾街分析師看好2026年底能成為美股首家市值達5兆美元的公司，但財經專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）警告，市值登頂未必代表股價續強，並認為蘋果、微軟等8家科技公司，可能率先搶下5兆美元（約新台幣150兆元）頭香。

輝達週三股價上漲0.65%，收179.42美元，市值4.38兆美元（約新台幣131.4兆元），穩居市值王，而微軟則跌0.53%，收524.94美元，市值為3.9兆美元（約新台幣117兆元），排名老2，至於蘋果雖然大漲5.09%，收213.25美元，但市值為3.16兆美元（約新台幣94.8兆元），明顯落後前2大，排名第3。

外媒報導，胡伯特建構了1個回溯1980年的模擬投資組合，每年僅持有市值龍頭股，結果發現長期年化報酬落後標普500指數個百分點，這反映資本主義經濟裡的創造性破壞現象：產業領袖終將被後起之秀取代。

他進一步指出，IBM、GE、艾克森美孚（Exxon Mobil）和蘋果（Apple）都曾是市值王，如今換輝達站上頂峰，輝達5年前市值不到3000億美元（約新台幣9兆），受惠於AI熱，5年年化成長率高達76%，崛起至今日地位。

若將相同的成長率套用至標普500科技股，胡伯特點名Alphabet、亞馬遜、蘋果、博通、Meta、微軟、甲骨文與Palantir等8家公司，也可能在5年內達到5兆美元市值。

最後胡伯特提醒投資人，網路泡沫時代留下的教訓是，優秀企業未必是最賺錢的股票，輝達若無法超越市場已然極高的預期，股價表現存有隱憂。

