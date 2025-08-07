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蘋果加碼挺「美國製造」！4年投資6000億美元 創造2萬職缺

2025/08/07 07:49

川普（左）與蘋果公司執行長庫克（右）於白宮會面，宣布蘋果將再投資1000億美元用於美國製造業，合計蘋果未來4年將在美投資6000億美元。（路透）川普（左）與蘋果公司執行長庫克（右）於白宮會面，宣布蘋果將再投資1000億美元用於美國製造業，合計蘋果未來4年將在美投資6000億美元。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普週三（6日）與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）於白宮會面，宣布蘋果將再投資1000億美元（約新台幣3兆元）用於美國製造業，等同於蘋果未來4年將在美投資6000億美元（約新台幣18兆元），蘋果也計畫在肯塔基州設立一條「智慧玻璃」生產線。

綜合外媒報導，庫克出席記者會時致贈川普一塊寫有蘋果字樣、中心鏤空雕刻出蘋果商標形狀的「玻璃紀念圓盤」，底座則由24K金製成。川普表示，蘋果宣布未來4年在美國投資6000億美元，比先前的投資計劃高出1000億美元，「這是蘋果截至目前為止在美最大投資」。

庫克致贈川普刻有蘋果商標的玻璃圓盤。（歐新社）庫克致贈川普刻有蘋果商標的玻璃圓盤。（歐新社）

川普提到，蘋果在此項投資計畫中將在美國創造2萬個工作職缺，同時「在美國銷售由美國製造的iPhone」這項目標更進一步。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在一份聲明中表示，蘋果宣布的在美生產計畫，有助於將關鍵零組件生產線重新遷回美國，藉此保護美國的經濟與國家安全。

蘋果公司發表聲明指出，蘋果未來4年在美投資增加到6000億美元，同時也將啟動全新的「美國製造計畫」，與10家美國企業展開更加廣泛的合作，加速在美國的製造業務。聲明中提到，「美國製造計畫」將讓蘋果與康寧（Corning）的長期合作關係產生重大擴展，將全球最大、最先進的智慧型手機玻璃生產線轉移至肯塔基州哈羅茲堡（Harrodsburg）的工廠。

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