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川普唱名企業投資大豐收 改口台積電是2000億美元

2025/08/07 07:28

川普6日與蘋果公司執行長庫克於白宮會面時提及台積電的在美投資計畫，表示台積電赴美投資金額是2000億美元。（路透）川普6日與蘋果公司執行長庫克於白宮會面時提及台積電的在美投資計畫，表示台積電赴美投資金額是2000億美元。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）受訪時脫口指台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆元），引發各界熱議。不過，他週三與蘋果（Apple）公司執行長庫克（Tim Cook）於白宮會面召開記者會時，照著資料宣讀，改口台積電在美投資金額是2000億美元。

川普6日在白宮與蘋果執行長庫克一同發表談話，川普表示，蘋果宣布加碼投資1000億美元（約新台幣3兆元），未來4年蘋果在美國投資總額將達到6000億美元（約新台幣18兆元），「這是蘋果截至目前為止在美最大投資」。

隨後川普也逐一點名各大廠商在美投資計畫，包括輝達（NVIDIA）5000億美元、美光（Micron）投資2000億美元、IBM投資超過1500億美元、台積電2000億美元、軟銀（SoftBank）投資超過1000億美元。

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