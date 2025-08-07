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美股收盤》蘋果大漲推升美股！道瓊漲81點 台積電ADR反跌

2025/08/07 05:58

週三蘋果領漲，美股多走高。（路透）週三蘋果領漲，美股多走高。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮宣布iPhone製造商蘋果將增加1000億美元在美國投資，蘋果股價應聲上漲逾5%，帶動週三美股走升，道瓊工業指數上漲81.38點，漲幅0.18%，標普500指數上漲0.73%，那斯達克指數上漲1.21%，費城半導體指數下跌0.20%，台積電ADR跌0.47%，收在231.37美元。

綜合外媒報導，白宮官員證實，蘋果將增加1000億美元在美國國內製造業的投資，這意味著未來4年蘋果在美國的投資總額將達到6000億美元。

企業財報方面，目前標普500指數成分股公司中，約有81%的業績超出預期。其中麥當勞推出平價菜單讓全球銷售額上升，股價上漲3%，雲端網路公司Arista Networks預計本季營收將高於預期，飆漲17.5%。處理器大廠AMD營收優於預期，但獲利未達標，股價下跌超過6.4%。

政經消息方面，美國總統川普對印度商品加徵25%的關稅，使美國對印度這主要貿易夥伴徵收的稅率達到50%，美方理由是印度持續進口俄羅斯石油。

此外，明尼亞波利斯聯邦準備銀行主席什卡利週三表示，聯準會可能需要在短期內降息以應對經濟放緩。根據芝加哥商品交易所的觀察工具，市場對聯準會9月至少降息25個基點的預期為95.2%。

道瓊工業指數上漲81.38點或0.18%，收報44193.12點。

標普500指數上漲45.87或0.73%，收在6345.06點。

那斯達克指數上漲252.88點或1.21%，收21169.43點。

費城半導體指數下跌11.39點或0.20%，收5550.30點。

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