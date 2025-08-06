白宮宣布對印度課徵50％關稅

白宮宣布將對印度額外課徵25%關稅，使印度整體關稅上升至50%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕白宮6日宣布將對印度額外課徵25%關稅，使印度整體關稅上升至50%。

川普簽署行政命令說，「我發現印度政府目前直接或間接進口俄羅斯石油，據此，根據適用法律，進口到美國關稅區的印度商品應額外徵收25%的從價稅（ad valorem tax）」。根據該行政命令，這項新關稅預定21天後生效。

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川普目前對印度的新關稅是美國所有貿易夥伴中最高關稅者，而在川普近幾週升高他對俄國總統普廷入侵烏克蘭的批廷之際，對印度此舉是他利用關稅威脅懲罰那些購買俄國原油國家的最新跡象。

川普上週說，印度將課徵25%對等關稅，以及因採購俄國軍備與能源的額外「懲罰」。當時並不清楚他所謂的懲罰是什麼意思。

川普5日暗示，他「將在未來24小時內大幅升高」印度關稅，因為印度採購俄國原油，助長戰爭機器，「而如果他們麼座，我會不高興」。

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