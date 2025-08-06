打不贏中國同業低價策略 星巴克擬出售中國事業70％股份

全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）正在洽商出售星巴克中國70%股份，這70%股份將由一組買家瓜分，顯示交易完成後，星巴克將保留30%星巴克中國股份，仍是最大股東。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近來全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）出售中國業務的傳聞不斷。多家中國媒體8月6日報導，星巴克正在洽商出售星巴克中國70%股份，這70%股份將由一組買家瓜分，顯示交易完成後，星巴克將保留30%星巴克中國股份，仍是最大股東。

《藍鯨新聞》7月30日報導，星巴克中國董事長兼執行長倪睿安當日在上季財報發布會上表示：「我們正在尋找擁有共同願景和價值觀的戰略合作夥伴，把握中國市場未來巨大的發展潛力和機遇。」當時市場認為，星巴克有出讓星巴克中國股份的意向。

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《新浪財經》8月6日報導，星巴克將出售的70%股份會被不同的買家瓜分，每家買家的持股比例均不超過30%，對這筆交易的估值（報價）最高達到百億美元，最終入圍買家名單將在2個月內揭曉。

《第一財經》報導，包括大鉦資本、高瓴資本、凱雷、信宸資本等老牌私募基金在內的多家機構，都參與星巴克中國的競購。

星巴克之所以出售中國業務，主要因為該公司在中國市場面臨的競爭壓力有關。《南方日報》官方帳號「南方Plus」分析有2大原因：首先、中國本土咖啡品牌瑞幸咖啡2024年以35.1%的市占率穩居第一，星巴克則以13.58%的市占率退居第二。

其次，價格戰成為衝擊星巴克的最猛烈浪潮，瑞幸咖啡、庫迪咖啡等中國本土品牌透過9.9元人民幣（新台幣41元）平價策略，加上電商平台補貼，使一杯外送咖啡價格甚至低於5元人民幣（新台幣21元），面對壓力，一向克制的星巴克不得不在今年6月首次在中國市場實施降價，部分非咖啡類冰飲平均降幅達5元，但此舉未能有效扭轉市場頹勢。

1名獨立咖啡館經營者表示：「以前還能撐一撐，現在連鎖品牌太多，星巴克根本無力招架。此外，隨着瑞幸咖啡、庫迪咖啡等中國品牌瘋狂砍價，星巴克的生存空間正被不斷擠壓。」

數據顯示，星巴克在中國的營收從2021財年的峰值37億美元（新台幣1110億元）下滑至2024財年的30億美元（新台幣900億元）。

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