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小摩：半導體關稅至關重要 川普卸任後仍將續徵

2025/08/06 21:46

小摩報告說，半導體等關鍵產業的關稅將延續至川普任期之後。（法新社）小摩報告說，半導體等關鍵產業的關稅將延續至川普任期之後。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，摩根大通（小摩）地緣政治中心6日報告指出，美國進口商品實際稅率將穩定在22％左右，而對國家安全至關重要的敏感產業關稅不太可能取消。

報告說，美國兩黨皆認為關稅對提升美國在半導體、國防等戰略產業的工業基礎至關重要，因 此在美國總統川普任期之後也不太可能撤銷。

儘管市場樂觀情緒許多源於關稅主要是政治談判工具的認定，但該報告暗示更加微妙的貿易格局。

近期的貿易協議助長白宮或許最終將軟化立場的希望，但該報告說，回到川普之前政策的期待或許是錯誤的。該報告說，「以為美國將回到低關稅、追求全面自由貿易協議的時代是錯誤的認定」。

報告指出，「縱使下一任美國總統支持2017年之前的貿易政策路線，他們在解除川普政府的關稅結構上，將面臨諸多挑戰」，而隨著時間推移，企業或許也相應的調整投資，降低回到先前貿易體制的可能性。

摩根大通5月成立地緣政治研究中心，以協助企業應對全球不穩定及其他經濟挑戰的干擾。上月其報告估計，全面實施4月2日「解放日」的10％基礎關稅，將增加中型企業1877億美元的直接進口成本，為2025年初先前關稅成本的6倍之多。

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