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解讀關稅20％和加碼投資美國 網評4個心態應理解

2025/08/06 21:34

美對台灣課徵關稅20%出來後，出現許多陰謀論點，尤其關於川普要求包括台積電等後續加碼投資美國，有不同解讀。（資料照）美對台灣課徵關稅20%出來後，出現許多陰謀論點，尤其關於川普要求包括台積電等後續加碼投資美國，有不同解讀。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已宣布自8月7日起，台灣出口至美國的商品將加徵20%對等關稅，較4月初原先公布的32%有所下調，但仍高於日本、南韓等主要貿易夥伴的15%。美對台灣要課徵關稅20%出來後，出現許多陰謀論點，尤其關於川普要求台積電等後續加碼投資美國有不同解讀，社群媒體評論達人Kenny Chang在個人臉書上分析，有4個基本關鍵心態，呼籲大家應當要去理解。

1. 川普要的是製造業偉大，不是送錢給美國。

美國並不缺錢，川普更不需要他國政府撥預算來施捨，用這種角度跟川普團隊談判絕對會被打槍。最願意投資美國的其實是中國，但有聽到川普要中國投資嗎 ? 中共恨不得舉全國之力到美國投資，把各種產業都買下來，中共也有這個鈔能力，而且不擔心虧損，如果川普只是要錢，那幹嘛不叫中國來呢 ?

此外，投資重點是製造業，不是金融。美國因為很多基礎製造業沒有辦法在全球產生利潤，國內缺乏投資誘因，所以川普要的重點有兩個，一是各國來分攤風險，二是他國來填補國家安全的漏洞。

2. 好的投資規劃比付多少錢還重要

其實不用去猜美國要台積電3000還是4000億元投資，坦白說，沒有一套投資計畫，再多錢都不是重點，因為他真的不是要錢。從白宮看待這些投資金額的說法來分析，提出一個好的方向和可行性，提出你要交換的東西，川普會就這個方案來衡量協議。

至於川普喊的那些投資數字，一方面是他要面子，另一方面，他很清楚，一旦你開始執行計畫，落地生根，再長成大樹前，投資就會一直一直來，有沒有達標，再說吧，反正也不在位子上，成功有功，不成功無過，何樂不為 ?

台灣政府要做的是後盾和桶箍，跟企業一起規劃可行性，政府不是去編列預算，更不是當收錢小弟，從金融、稅務、主權基金、股權投資等方向，都可以有很多協助空間，甚至跟日、韓一起合作，入股他們，一起分攤風險，都是很好的提案。

3. 一定要給錢嗎 ? 為何日韓歐都做得到 ?

政府作為桶箍，首先要把利弊分析清楚，然後放軟姿態給予一切協助，如果台灣企業仍然沒有共識，好，我贊成那就不要投資 ! 其實20%並不差 ! 但我們可能還是要犧牲一些關稅和市場開放，來確保川普不會再往上調來壓榨我們。

日韓歐的政治體質跟我們不同，他們沒有朝小野大的問題，他們也有許多大型財團，整體溝通成本低；最重要的是，他們沒有整天欺負你的鄰居。

4. 半導體要被犧牲了嗎 ?

關於川普要求台積電投資英特爾的傳聞，魏哲家已經講過，沒有意願投資和合資；陳立武也說英特爾不會分拆；美國半導體從來就不是技術問題。英特爾製程專利還比台積電強，各有各的優缺點。

美國確實很清楚表達希望能複製整個台灣半導體供應鏈過去，他們也很清楚很多法規、人才等等都還需要時間磨合，這些投資可能需要相當長的時間回本，但也會有很多商業以外的附加價值。怎麼衡量 ? 這就是政府目前最重要的事。

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