你中了幾項？外媒揭Costco購物10大陷阱 資深會員也可能踩雷

外媒揭Costco購物10大陷阱，若不留意購物策略，可能會讓荷包縮水而非省錢。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕就算是擁有會員資格的老手，也難以完全避免在好市多（Costco）的購物陷阱，外媒報導，與傳統超市相似，若不留意購物策略，可能會讓荷包縮水而非省錢。根據理財網站GoBankingRates報導，無論是剛加入的新會員，或是資深好市多會員，這10大好市多購物常見錯誤，快記下來，避免下次購物時又誤踩雷。

1.放棄好市多自有品牌 改買大牌產品

Kirkland Signature是好市多自有品牌，提供多種優質且價格實惠的產品。許多顧客表示，其品質不亞於甚至優於知名品牌，價格卻更親民。

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2.忽略每月優惠手冊

好市多每月寄出的「即時折扣」（Instant Savings）手冊，會列出服飾、食品、電子產品等的限時優惠，有時還附有QR code，方便用手機查詢。

3.忽視線上專屬商品

部分限量優惠或商品，僅限好市多官網銷售。若找不到紙本優惠冊，也可上網查詢完整促銷清單，以掌握更多隱藏好康。

4.所有東西都買大包裝

大包裝能省錢，但若商品有保存期限，卻來不及吃完，反而造成浪費。選購時應評估實際需求，例如罐頭類食品可保存數月，蔬果則需短期內食用完。

5.誤以為大量購買就划算

別以為大包裝一定便宜。專家建議結帳前應計算單價，部分商品在其他大型零售商反而更便宜。

6.選擇最擁擠時段購物

週五至週日是好市多最擁擠時段，常遇停車難、結帳排長龍、人潮擁擠等問題。若想輕鬆購物，可避開高峰日。

7.錯過免費試吃

週末人潮雖多，但好處是試吃站也較多。想免費試吃當作小餐一頓，最好避開開店第1小時與關店前2小時，此時食物尚未準備或已收攤。

8.忽略禮品卡專區

很多人不會特意前往禮品卡區，但這裡其實藏有省錢寶藏。例如1組4張面額各25美元、總價值100美元的Grimaldi's披薩禮卡，在好市多只要79.99美元。

9.一戶重複申辦會員卡

若您與同居的伴侶各持1張會員卡，可退掉1張節省年費。好市多允許同住者免費共享帳號，為家庭省下不必要開支。

10.未善用好市多加油站

若常光顧的分店設有加油站，可順道加滿油。好市多汽油品質佳、價格具競爭力，且加油站採單向車流設計，能有效減少壅塞。

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