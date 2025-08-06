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存2千萬退休回鄉下！60歲男卻妻離子散 「靠泡麵度日」超後悔

2025/08/06 20:32

日本一名男子在東京打拚近40年，帶著1.3億日圓的退休金及存款回到鄉下生活，卻在現實面前到處碰壁。（示意圖，路透）日本一名男子在東京打拚近40年，帶著1.3億日圓的退休金及存款回到鄉下生活，卻在現實面前到處碰壁。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往在退休後回到鄉下，享受遠離塵囂的生活。日本一名男子在東京打拚近40年，帶著1.3億日圓（約新台幣2610萬元）的退休金及存款，回到鄉下生活，卻在現實面前徹底碰壁。實際上的鄉下生活並非他所想像中的美好，由於妻子與孩子不願放棄都市生活，男子回鄉下獨居，因為不會做家務，只能每天靠泡麵、超商食物維生，讓他後悔反思「這真的是我夢想的生活嗎？」日媒報導真實案例，成為不少準退休族群的借鏡。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，住在東京的山田徹（60歲，化名）在一家中型製造企業工作了38年，職涯一路順遂，幾年前成為公司董事，肩負重任。公司設有70歲的董事退休制度，他其實還可以繼續工作，但他選擇在60歲這年主動退休，因為他有一個「夢想」，「總有一天要辭掉工作，回到故鄉，在安靜的環境中生活」。

山田徹並非厭倦了東京的人潮與喧囂，只是隨著年齡增長，對童年時玩耍過的山林與河川、社區的祭典等純樸日常生活，有著越來越強烈的懷念之情。他的故鄉是東北某個小城市，父母早已過世，老家成了空屋，他早已想像好退休後的生活畫面，由於他的妻子佳子（化名，58歲）熱愛手工藝，計畫夫妻倆將一起翻修老家，把空間改造成自己喜歡的樣子，各自享受興趣生活。

山田徹從公司領到約5000萬日圓（約新台幣1千萬元）的退休金，加上8000萬日圓（約新台幣1606萬元）存款，在經濟上可說是毫無壓力，對於在鄉下生活來說，似乎沒有任何障礙。然而，現實卻大大出乎他的意料，佳子毫不猶豫地回應說「去鄉下看看當然很好，我也很喜歡鄉下啊，但是如果是要住下來，那就完全是另一回事了。」

佳子從小在東京長大，對便利的電車交通、24小時營業的商店等早已習慣，無法輕易割捨。佳子提出的是「卒婚」的建議，也就是兩人雖維持著婚姻關係，但分開來居住。山田徹在一番苦思後，決定獨自前往故鄉，他覺得要他放棄這個夢，還太早。

返回故鄉的老家後，他馬上著手進行房屋翻修，工程他全都自己完成。起初，他的內心充滿興奮，但現實生活卻比想像中艱辛得多。他不擅長做飯、不會洗衣、也沒打掃經驗，一直以來，他是典型的工作狂，家裡的事全都交給佳子，再加上他本身也有「男人不上廚房」這樣的老舊觀念，採買都困難重重。

即使到了賣場，也不知道該買什麼，只能每天靠著泡麵以及超商的食物來為生。這樣的生活讓山田徹開始思考，當初毅然決然放棄事業、家庭來到鄉下的目的到底是什麼？令他後悔不已，直呼「我到底是為了什麼來到這裡？」

山田徹雖然實現了夢寐以求的鄉下生活，獲得自由，卻也付出了家人離散的代價。雖然與妻子還保持聯繫，但生活節奏已經不同，幾乎沒有交談，只靠通訊軟體簡單聯絡，與在東京工作的孩子更是幾乎沒有聯繫，他不禁感嘆「這絕對不是我想像中的生活啊。」

根據日本內閣府調查，高齡者最重視的生活條件為「醫療與照護資源是否容易取得」（男性57.4％、女性65.0％），其次為「離車站或商店街近、採買移動便利」、「住宅結構符合高齡需求」；而「被自然環繞、安靜的環境」只獲得三成支持，可見多數高齡者仍最重視生活機能與安全便利性。

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