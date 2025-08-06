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2中國公民涉走私「數千萬美元」GPU到中國 在美面臨最高20年監禁

2025/08/06 20:13

美國司法部逮捕兩名中國公民，指控他們涉嫌向中國出口價值數千萬美元的人工智慧GPU，其中包括英偉達的先進AI晶片H100。（取自網路）美國司法部逮捕兩名中國公民，指控他們涉嫌向中國出口價值數千萬美元的人工智慧GPU，其中包括英偉達的先進AI晶片H100。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部逮捕兩名中國公民，指控他們涉嫌向中國出口價值數千萬美元的人工智慧GPU，其中包括英偉達的先進AI晶片H100，以換取現金。美國司法部表示，如果罪名成立，住在加州的28歲的Chuan Geng和28歲的Shiwei Yang將面臨最高20年的監禁。

外電新聞指出，兩名嫌疑人已被指控違反《出口管制改革法》。據稱，從2022年10月至2025年7月，他們利用一家名為ALX Solutions Inc.的公司，在未經許可或授權的情況下，「明知故犯地」將包括GPU在內的敏感技術從美國出口到中國。

根據出口記錄，該公司2024年12月的一批貨物，以及「之前至少20批貨物」涉及從美國出口到新加坡和馬來西亞的航運和貨運代理公司，而這些公司是用於將GPU走私到中國的轉運點。

指控稱，ALX Solutions從未從他們涉嫌銷售貨物的實體收到付款，而是從香港和中國的公司收到多筆付款，其中包括2024年1月的一筆價值100萬美元的付款。

據稱，這批2024年12月發貨的貨物被貼上標籤，聲稱其發送的GPU受到聯邦法律法規的約束，但實際上其中包含未經許可的GPU

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