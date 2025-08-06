這次不是中國！台積洩密案指向日本 外媒：兩國出現緊張 晶片戰升溫

台積電2奈米技術洩密爆發之際，台灣與日本曾經友好的關係出現緊張跡象；也凸顯晶片戰爭愈演愈烈。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米製程技術外洩事件引發軒然大波，台灣正為此感到震驚，此次機密洩漏的焦點並非中國，而是日本。外媒korea joongang daily報導，洩密爆發之際，台灣與日本曾經友好的關係出現緊張跡象；也凸顯晶片戰爭愈演愈烈。

台積電透過例行監控發現可疑活動，並向相關部門報告。台灣高等檢察院智慧財產權犯罪部門目前正在調查此案，以查明是否涉嫌違反台灣國家安全法。

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台積電上個月在例行監控中發現可疑行為，儘管最初有人懷疑是中國公司，但最終線索指向與日本的驚人聯繫。檢察機關對日本設備製造商東京威力科創的新竹辦公室進行突襲搜查。

涉案被捕人員之一是台積電前員工，現已加入東京威力科創。有媒體稱，被盜的商業機密已被轉交給Rapidus，這是一家由日本政府和私營部門於2022年成立的晶片代工廠，旨在振興該國的半導體產業。據報導，這些數據被用來調整正在研發的設備。

此次疑似洩漏的技術涉及台積電尖端的2奈米製程。三星上個月訂購的特斯拉AI6晶片也採用2奈米製程開發，預計將於2027年至2028年在其位於德州泰勒的工廠投入量產。

Rapidus計劃在2027年開始量產自己的晶片，並在上個月發布原型機。 然而，該公司尚未獲得大客戶，核心能力仍不足，依賴美國IBM和比利時IMEC的技術支援。

目前只有台積電、三星和英特爾能夠運作這種等級的先進晶片代工廠。最新指控表明，台積電的2奈米技術可能已洩露，以幫助日本Rapidus進入晶片生產商的精英圈。

洩密爆發之際，台灣與日本曾經友好的關係出現緊張跡象。台積電在日本的熊本工廠宣布投產僅28個月後，最近竣工，第二家工廠的計劃也迅速公佈。然而，在上個月的業績電話會議上，台積電並未提供第二家熊本工廠生產時間表的具體細節，這引發外界猜測，由於其正在美國進行大規模投資，可能會減緩在日本的進度。

台積電預計將於今年稍晚在高雄開始生產2奈米晶片，同時也在亞利桑那州建設一座2奈米工廠，這是其在美國的第三家工廠，此前它在美國已經擁有3奈米和4奈米晶圓廠。

在台灣以外生產2奈米晶片的想法引發國內的強烈反對，批評人士警告，這可能會削弱台灣所謂的矽盾，並增加技術洩漏的風險。

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