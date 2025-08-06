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新住民基本法遲未上路 勞動部先擴大就業補助 30.5萬歸化設籍者受益

2025/08/06 19:11

新住民基本法遲未上路，勞動部先行擴大就業補助，30.5萬名歸化、設籍者受益（記者李靚慧攝）新住民基本法遲未上路，勞動部先行擴大就業補助，30.5萬名歸化、設籍者受益（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助有就業意願與需求的新住民就業，勞動部今（6）日修正「促進新住民就業補助作業要點」，適用對象擴大納入歸化、設籍後的新住民，預估新增受益人數約達30萬5000人。

立法院會已在113年三讀通過新住民基本法，並由總統公布，但行政院卻遲遲未定正式實施日期，為保障已經歸化、設籍的新住民就業權利，勞動部只能先行修訂相關補助規範來因應。

勞動部指出，與國人結婚來臺的新住民，依法取得居留即可在臺工作，為協助他們在臺初期得以順利就業、融入社會，自97年起訂定「促進新住民就業補助作業要點」，對取得居留但尚未歸化、定居的外籍、大陸及港澳地區配偶，於要點中規定，公立就業服務機構得運用職業訓練生活津貼、臨時工作津貼、求職交通補助、僱用獎助等就業促進獎（補）助措施，協助新住民經濟自立。

勞動部強調，若已歸化、設籍，就不能稱為「新住民」，而是「國民」，無法依據「促進新住民就業補助作業要點」給予協助，但許多人仍有語言、文化差異所衍生的職場適應問題。為保障及擴大照顧已歸化的新住民就業權益，本次修正重點將適用範圍擴大納入已歸化、設籍後的新住民，使他們也可以免費參加職業訓練以提高就業競爭力，並發給職業訓練生活津貼以協助安心參訓；另也可以安排臨時工作，並得運用僱用獎助措施提高雇主僱用意願。

根據「促進新住民就業補助作業要點」，原適用對象為外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民及無國籍人民，與在臺設有戶籍的國民結婚，經許可在臺居留、依親居留、繼續居留、長期居留、永久居留或定居者。

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