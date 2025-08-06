問題在經濟！中國全國性灑錢催生育 專家稱難奏效

2021年7月13日，3名婦女在1處北京商業街推娃娃車逛街。（法新社檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕還在念研究所的中國年輕人李贊恩（Zane Li，譯音）迄今仍記得，當年他們一家三口如何因為父母違反一胎化政策為他生了個妹妹，而被慘罰相當於在市場賣魚3年收入的10萬人民幣（約台幣41.68萬元）。

李贊恩一家因為多了一口人而揹債，從此過得捉襟見肘；當年才9歲念小三的他被迫一夕長大，不但得承擔家務，放假還要幫媽媽出攤賣魚。

請繼續往下閱讀...

如今已25歲的李贊恩說，他不打算生孩子，此等想法在他這一代人間日益普遍，令忙於彌補當年一胎化政策所造成的人口危機的北京當局愁上加愁。官員過去以巨額罰款、強制墮胎與絕育等手段落實一胎化，如今卻反過來懇求像李贊恩這樣成長於一胎化時代的年輕人，多多增產報國。

為挽救跌跌不休的生育率，中國上週推出育兒福利，每對父母每生1個孩子每年可領3600人民幣（約台幣1.5萬元），領到孩子3歲，並回溯從今年1月1日起生效。然此福利根本無法打動正值適婚適育年齡的李贊恩這一輩年輕人。「養1個孩子的成本很高，1年3600元根本九牛一毛。」

根據北京智庫「育媧人口研究」近日發表的報告，在中國，1個孩子養到18歲的平均成本為53.8萬（約台幣224.12萬元），是中國國內生產毛額（GDP）的6倍多，使之成為世上生育成本最高的國家之一；大城市的育兒成本更高，例如上海破100萬人民幣，北京也要93.6萬人民幣。

「（生孩子）只會讓日子更苦。我又不是什麼資本家，我的孩子大概也過不上什麼好日子，」本身還在靠學貸念書、不看好就業前景的李贊恩，考慮碩士唸完繼續攻讀博士。

中國經濟放緩與青年失業率飆升，進一步降低年輕人結婚生子的慾望，讓當局在推動催婚催生上更窒礙難行。

勞動力萎縮與人口快速老化，中國在2016年取消一胎化政策，開放生二胎， 2021年更進一步允許生三胎，但中國出生率仍持續下滑。地方政府過去曾推出從減稅、住房補貼、現金補貼到延長產假等各種獎勵措施，今年則是由中央政府帶頭，斥資900億人民幣推動遍及全中國的獎勵計畫。

美國耶魯大學人口統計學家兼社會學教授臧曉露說，優惠補貼從地方升級到中央，顯示當局已經將生育危機視為緊迫且全國性的問題；其所傳達的訊息很明確，就是「我們不僅催生，也終於要拿錢出來（鼓勵你們生）了」。

該新計畫也為2025年以前出生的3歲以下幼童提供部分補貼，深受有資格領錢的家長歡迎；但臧曉露以日韓等國過去推出類似政策都失敗為由指出，此等補貼計畫難以提高生育率。此外，相較於中國的高房價、長工時與就業市場不穩定，微薄的育兒補貼根本無法誘使年輕人結婚生子。

「這問題（低生育率）真的非僅限於（育兒）成本。許多年輕人對未來心存疑慮，像是工作保障、父母年邁、社會壓力等，給錢無法解決民眾如今面臨的情緒倦怠。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法