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台北101人氣紀念品 「101F電梯按鈕」悠遊卡成黑馬

2025/08/06 18:59

台北101每年吸引數百萬國內外旅客造訪，並購買101限定的紀念品，台北101今天公布12款熱銷的紀念品，台北101扭蛋銷量居冠，今年新開發的會發亮的「101F電梯按鈕」則以黑馬之姿擠進熱銷紀念品名單中。（台北101提供）台北101每年吸引數百萬國內外旅客造訪，並購買101限定的紀念品，台北101今天公布12款熱銷的紀念品，台北101扭蛋銷量居冠，今年新開發的會發亮的「101F電梯按鈕」則以黑馬之姿擠進熱銷紀念品名單中。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101每年吸引數百萬國內外旅客造訪，並購買101限定的紀念品，台北101今天公布12款熱銷的紀念品，台北101扭蛋銷量居冠，今年新開發的會發亮的「101F電梯按鈕」則以黑馬之姿擠進熱銷紀念品名單中。

台北101做為台灣的地標，不少遊客造訪都會至台北101禮品店挑選各式101限定的伴手禮送給親朋好友，帶動台北101禮品店年營收破億元。

根據實際銷售數據統計，自2024年1月至2025年6月，12款最受歡迎的紀念品，Top 12 依序分別為台北101扭蛋、台北101公仔紀念日吊飾、台北101涼糖、台北101造型茶包、可口可樂客製姓名標籤、台北101客製茶包禮盒。

murmur餐餐袋、台北101電梯按鈕造型悠遊卡、台北101鐵盒巧克力、台北101變色馬克杯#夜景、台北101插畫馬克杯、台北101限定 HMM玻璃杯等。

觀察今年榜單可以看出，「台北101原創力」與「設計美感升級」正成為紀念品熱銷關鍵。其中人氣王-台北101扭蛋，8款DAMPER公仔搭配台灣經典景點造型，包括台北101、屏東燈塔、日月潭、平溪天燈、中正紀念堂、花蓮太魯閣，充滿地方特色掀起蒐藏熱潮。

台北101商場事業處營運長方君之表示，由於每顆扭蛋皆為隨機款式，8款只有1款為台北101，不少顧客會一轉再轉，一定要轉到101的造型，帶動扭蛋月銷量逾上萬顆。

新進榜的「電梯按鈕造型悠遊卡」則以台北101觀景台第101樓的電梯按鈕為靈感，仿真立體造型一眼秒懂，成為社群熱議話題；首次登場的HMM玻璃杯組，則透過與台灣設計品牌HMM合作，成功將「觀光紀念品」轉化為兼具質感與實用的設計選物。

2025年度熱銷禮品Top 8「禮盒類」排行榜依序為：台北101中秋月餅禮盒、台北101紀念酒、台北101造型巧克力禮盒、TAIPEI觀山禮盒、台北101鳳梨酥、小山采茶禮盒、日日祝福 幸福美好雙入禮盒組，以及日日祝福、日日幸福獨享禮盒。

榜首台北101中秋月餅禮盒，以中秋夜景為靈感，結合經典地標與都市風貌，打造極具台北意象的節慶送禮之選，去年賣出約1.2萬盒，今年預估可賣出1.5萬盒。

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