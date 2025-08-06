不是輝達！華爾街認兆美元俱樂部「這檔科技股」最值得買進

《The Motley Fool》指出，目前最值得買進的市值破兆科技股是亞馬遜。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》指出，市值超過1兆美元的科技股中，輝達（NVIDIA）雖然聲勢正旺，卻不是華爾街最看好的標的，報導指出，亞馬遜（Amazon）才是目前最值得買進的市值破兆科技股，從雲端運算、電商到人工智慧與自駕技術，亞馬遜正全面佈局未來產業，加上財報持續優於預期，讓它成為AI時代下最具潛力的黑馬。

報導指出，目前在美國交易所上市、市值超過1兆美元的公司只有8家，依市值高低排序分別為輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、博通（Broadcom）、台積電（TSMC），多數華爾街分析師認為，亞馬遜是目前最值得買入的市值破兆的科技股。

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報導提及，亞馬遜公布的第二季財報遠超預期，不論營收還是獲利都優於市場預期。營收成長13%，達到1680億美元，其中廣告業務增長尤其強勁，零售與雲端業務也維持穩健表現。公司管理層對第三季的展望，營收將成長11%，達到1770億美元；營業收入將成長3%，達到180億美元。然而，由於盈餘展望偏弱，加上雲端業務的成長略遜於預期，導致股價自財報公布以來下跌了10%。

分析師認為，市場對亞馬遜的反應過度了。雖然亞馬遜雲端業務的成長幅度不如微軟和Alphabet，但亞馬遜的基礎更大，2025年第二季，亞馬遜占全球雲端基礎建設與平台服務支出的30%，而微軟和Alphabet則分別為20%與13%。

此外，儘管亞馬遜給出的營業利潤指引偏保守，但在目前關稅局勢變動劇烈的情況下，這種保守態度是可以理解的。更重要的是，上一季亞馬遜同樣給出保守預測，但最後實際表現仍然超預期。因此，華爾街對亞馬遜仍持樂觀態度。第二季財報發布後，有超過十位分析師調高了對亞馬遜的目標價。

亞馬遜一向表現超出華爾街預期。華爾街預期亞馬遜的每股盈餘到2026年將以年均10%的速度成長。以目前本益比32倍來看，似乎估值略高，但亞馬遜過去常常打臉市場預期，近6季的每股盈餘平均超出分析師預期22%。

展望未來，隨著亞馬遜持續在零售與雲端領域推進AI應用，並切入自駕計程車等新市場，該公司仍有潛力繼續超出預期。對長線投資人而言，現在可能正是逢低布局這檔成長股的好時機。

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