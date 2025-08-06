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對等關稅推升通膨？主計總處：台幣升值減輕進口物價上漲壓力

2025/08/06 18:25

主計總處公布7月CPI年增1.54%，連續3個月低於2%。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布7月CPI年增1.54%，連續3個月低於2%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅將於8月7日上路，可能推升美國通膨，進而造成外溢效果。對此，主計總處專門委員曹志弘表示，川普政府8月公布的關稅幾乎都較4月調降，且農工原物料因需求受影響而價格下跌，加上新台幣升值效應， 應該能夠大幅減低進口物價上漲的壓力。

主計總處今公布7月消費者物價指數（CPI）年增1.54%，連續3個月低於2%，但漲幅較6月略擴大，主因颱風及豪雨推升蔬菜、雞蛋等價格；其中17項民生物資7月平均年增1.79%、為17個月以來最大漲幅，因雞蛋止跌回升、結束連18個月下跌，加上豬肉、雞肉及麵包漲幅較大 。剔除蔬果及能源後，核心CPI上漲1.7%，已連續16個月低於2%，目前整體物價平穩。

外界擔憂對等關稅可能推升通膨，曹志弘說明，美國調漲進口關稅，外界可能會擔心美國產品漲價，「我們從美國進口商品當然也會變貴，可能會有一些外溢效果」。不過，川普政府8月公布的關稅稅率幾乎都比4月調降， 所以相關影響應該比較小一點，加上國際農工原物料因需求受影響，所以價格相對比較低，而我國原物料高度仰賴進口，原物料下跌會使得整體進口物價做一些調整，加上新台幣升值的效應，所以應該能夠大幅減低進口物價上漲的壓力。

根據主計總處調查，7月美元計價進口物價指數下跌1.69%，已連續33個月走跌；新台幣計價進口物價指數更下跌11.78%，為61個月以來最大跌幅。曹志弘表示，美國調整關稅的確會使得全球需求受到一些影響 ，所以相對國際農工原料價格幾乎都是下跌。

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