押注AI受挫 超微價暴跌、美超微慘遭滑鐵盧

因公佈的資料中心業務業績不盡人意，動搖投資人信心，超微股價於美股盤前下跌近5%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片公司超微（Advanced Micro Devices）和伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）因公佈的資料中心業務業績不盡人意，動搖投資人對其人工智慧成長前景的信心，導致這兩家公司股價在周三（6日）盤前交易中暴跌。超微股價下跌近5%，美超微股價暴跌約17%。

這次拋售正值晶片製造商面臨越來越大的逆境之際，包括需求疲軟、庫存上升，以及美國可能最快於下週對半導體進口徵收新關稅的威脅。

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超微週二盤後公佈第二季度業績，調整後每股收益（EPS）不如預期，但營收超出分析師預期。該公司也提供優於預期的第三季業績指引，預計在84億美元至90億美元之間。華爾街先前預期為83億美元。

超微表示，川普政府禁止向中國銷售其MI308 AI晶片，對該公司造成8億美元的損失。這導致該公司本季營運虧損1.55億美元。

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