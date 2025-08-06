晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

押注AI受挫 超微價暴跌、美超微慘遭滑鐵盧

2025/08/06 18:18

因公佈的資料中心業務業績不盡人意，動搖投資人信心，超微股價於美股盤前下跌近5%。（路透）因公佈的資料中心業務業績不盡人意，動搖投資人信心，超微股價於美股盤前下跌近5%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片公司超微（Advanced Micro Devices）和伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）因公佈的資料中心業務業績不盡人意，動搖投資人對其人工智慧成長前景的信心，導致這兩家公司股價在周三（6日）盤前交易中暴跌。超微股價下跌近5%，美超微股價暴跌約17%。

這次拋售正值晶片製造商面臨越來越大的逆境之際，包括需求疲軟、庫存上升，以及美國可能最快於下週對半導體進口徵收新關稅的威脅。

超微週二盤後公佈第二季度業績，調整後每股收益（EPS）不如預期，但營收超出分析師預期。該公司也提供優於預期的第三季業績指引，預計在84億美元至90億美元之間。華爾街先前預期為83億美元。

超微表示，川普政府禁止向中國銷售其MI308 AI晶片，對該公司造成8億美元的損失。這導致該公司本季營運虧損1.55億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財