特別條例含括普發現金？ 龔明鑫：要看明天川普的宣布

對於明天是否通過特別預算，行政院祕書長龔明鑫（中）說，要看美國總統川普明天清晨的宣布。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院原規劃明（7日）院會擬通過5450億元的韌性特別預算，除了930億元的產業支持預算之外，還包括2350億元的普發現金，在關稅稅率最終數據出爐後，行政院也將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。不過，對於明天是否通過特別預算，行政院祕書長龔明鑫說，要看美國總統川普明天清晨的宣布。

根據白宮公布的美國總統川普官方行程顯示，川普將在美東時間週三（6日）下午4點30分（台灣時間7日清晨4點30分）於橢圓形辦公室宣布消息。白宮並未透露川普將進行哪方面的宣布，但外界認為可能與關稅或232條款有關。

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行政院祕書長龔明鑫與發言人李慧芝、經貿辦副總談判代表顏慧欣今天在行政院說明關稅及產業支持方案議題時，被問到院會明天是否通過特別預算，特別預算是否包含普發現金？對此，龔明鑫說，編列特別預算，當然要觀察新的訊息。

龔明鑫指出，川普明天清晨會有一些說明，「所以我們稍微等一下」，就是等川普看他做怎麼樣說明，如果對台的暫時性關稅20％有改變，或者宣布232條款的資通訊產業關稅的話，「我們會做最快的評估，看特別預算或條例需不需要做修正，會用最短的時間，幫助企業界，希望越快越好」。

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