陳立武與中國關係遭質疑 美議員致函英特爾促「起底」

美國共和黨參議員湯姆·科頓（ Tom Cotton）週三（6日）致函英特爾董事會主席，詢問英特爾新任首席執行長陳立武（見圖）與中國公司的關係。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨參議員湯姆·科頓（ Tom Cotton）週三（6日）致函英特爾董事會主席，詢問英特爾新任首席執行長陳立武與中國公司的關係，以及最近涉及其前公司 Cadence Design的刑事案件。

科頓在致英特爾董事長弗蘭克·耶里（ Frank Yeary）的信中寫道：對英特爾運營的安全性和完整性及其對美國國家安全的潛在影響表示擔憂，並詢問公司董事會是否知悉英特爾在聘用陳立武之前曾擔任益華電腦（Cadence Design）執行長期間所收的傳票。科頓也詢問英特爾採取哪些措施來解決這些擔憂。

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2004年，陳立武加入電子設計自動化（EDA）軟體大廠益華電腦董事會，並在2008年接掌執行長一職，帶領公司超過十年。

科頓還詢問英特爾董事會，是否要求陳立武從與中國軍方或共黨有關聯的中國晶片公司撤資，以及陳是否充分披露由於英特爾參與「安全飛地」計劃而與中國公司的其他關係。「安全飛地」計畫是前拜登政府為確保國防微電子產品的安全供應而設計的計畫。

由於英特爾根據該計劃獲得聯邦資助，科頓在信中質詢耶里有關陳立武披露與投資、專業角色或與中國公司的其他關係有關的資訊。

科頓寫道：「英特爾必須負責任地管理美國納稅人的錢，並遵守適用的安全法規。陳立武的關聯引發了人們對英特爾履行這些義務的能力的質疑。」

英特爾發言人在聲明中表示：「英特爾和陳先生（立武）堅定地致力於維護美國的國家安全，以及我們在美國國防生態系統中扮演的完整性角色。」

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