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將來銀行美元換匯最高減6.5分 新戶定存年息上衝12％

2025/08/06 17:41

純網銀將來銀行提供美元換匯最高減6.5分，新戶定存年息上衝12%（記者李靚慧攝）純網銀將來銀行提供美元換匯最高減6.5分，新戶定存年息上衝12%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年上半年台幣對美元強升近10%，投資人購買美元的意願大增，央行更預期下半年新台幣不具備強升條件，近日金融業者紛紛祭出換匯優惠，或是提供高利美元定存，除了換匯最高可獲得牌告匯率減6.5分的優惠，美元定存年息最高5.25%、新戶更直衝12%。

純網銀將來銀行近日推出「美元搶匯快閃」活動，存戶在上班日的9時至15時30分，透過將來銀行APP單筆兌換達300美元（含）以上，可獲牌告匯率減6.1分的優惠匯率。將來銀行表示，因市場對聯準會（Fed）9月降息的預期心理，近期台幣兌美元匯率波動大增，提供實質匯率減碼，有利於存戶彈性操作、分批進場，以合理價位佈建外幣資產。

該行同時也提供定時加碼方案，8月13日週三上午10時至中午12時，將來銀行存戶單筆兌換300美元（含）以上，牌告匯率進一步減免6.5分，將來銀行指出，本次優惠活動不限名額、更不收取交易手續費，與金融同業限定搶券、搶登錄資格相較，活動更為透明、更具競爭力。

以優惠利率取得的美元，則可先辦理美元定存，將來銀行無論新舊戶，均有3%美元活存優利，新戶在9月底前開立將來銀行存款帳戶，更可獲得台幣1個月活存及美元1個月期定存均高達12%的雙重優利回饋。

若有美元閒置資金，凱基銀行也針對即將到來的父親節，推出限時美元高利存款專案，即日起至9月30日止，透過客服、分行申辦，同步提供活存與短天期定存加碼方案，美元定存年利率最高5.25%，美元活存年利率最高3.9%。

凱基銀行建議，35歲至44歲的青壯年爸爸，若希望兼顧資金運用彈性及報酬，建議可以使用美元高利活存，年利率最高3.9%，同時保有資金進出自由，讓資金運用有彈性。

45歲至59歲的中年爸爸，不僅要肩負家庭財務重任，還要為未來退休提前布局，在理財上偏向追求風險可控的穩健投資。凱基銀行推薦3個月短天期美元定存，年利率最高5.25%，門檻低、可兼顧資金彈性運用，且有報酬率不輸於通膨的優點。

至於60歲以上的退休爸爸，重視資產穩健成長並保值，凱基銀行建議可選擇美元定存高利方案，年利率最高5.25%，兼顧抗通膨、保值、外幣資產分散的好選擇，資金運用更加精準。

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