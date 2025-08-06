台積電2奈米技術外洩日本公司！日網討論破千則 反應曝光

全球晶圓代工龍頭台積電爆發2奈米製程關鍵技術外流的重大洩密事件。（路透）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球晶圓代工龍頭台積電爆發2奈米製程關鍵技術外流的重大洩密事件，資料流向日本東京威力科創一名設備工程師。日本媒體報導相關新聞後，連日本鄉民都不挺，開罵：「我從來沒有想過日本會跌落到比中國還低的水平」、「日本的智慧財產權保護意識為何如此薄弱？」

台積電日前發現製程技術疑遭外流後，立即提告，檢方經追查後，指揮調查局上月25日及28日發動多波搜索及約談行動，目前已知有一名陳姓離職工程師，及近10名台積電先進製程試產及研發工程師涉案，此名陳姓工程師曾在台積電系統整合部門任職，離職後轉往台積電長期合作的日商東京威力科創擔任設備工程師，因陳與台積電目前先進製程相關研發人員熟識，因此負責與台積電研發部門對接。

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相關新聞被轉至日本網路論壇「5ch」後，引發熱議。日本網友紛紛跳出來責罵：「日本這樣和韓國、中國有何不同」、「可悲的政府資助的半導體公司，吹噓剽竊來的技術」、「一定是住在日本的韓國人」、「我從來沒有想過日本會跌落到比中國還低的水平」、「如果日本公司允許這樣做，那就問題大了」、「我承認日本正在衰落，但我不希望它開始從事商業間諜活動或類似的事情」。

截至目前，相關文章下方回應已超過1000則。另外，還有日本網友諷刺：「日本是一個發展中國家，依賴台灣等已開發國家的殘羹剩飯生存」、「之後台灣有事，日本沒事」、「日本要再次崛起了」、「我以日本作為一個發展中國家感到自豪」。

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