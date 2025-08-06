20％暫時性關稅8/7生效 政院：明起受理業者申請補助

美對台20%暫時性關稅7日生效，行政院秘書長龔明鑫今（6日）說明政府對產業的協助辦法。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布對台關稅20%將於7日生效，行政院秘書長龔明鑫今（6日）在記者會強調，暫時性的關稅從10%變成20%，行政院重新盤點，對工具機產業與塑膠製品產業，以及蝴蝶蘭跟鬼頭刀的影響與衝擊，行政院明天就會開始收件，開放受衝擊業者申請支持方案，透過移緩濟急協助受衝擊業者。

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣表示，美國關稅8月7日生效、對台灣適用的20%，「只是一個暫時性關稅」，根據美國行政命令文件，台灣被列入附錄一，附錄一國家是已同意或接近完成協議，已同意或接近完成協議。在後續與美國完成協議且經美國總統川普發布前，適用附錄一的稅率。

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經貿辦：7日不會是雙方談判截止日

顏慧欣提到，台灣談判團隊在7月31日前就獲得通知，指台美還沒有完成總結性會議，屬於還在協商的國家，因此8月7日將先實施暫時性關稅，持續進行協商，因此7日不會是雙方談判截止日，後續會持續進行磋商。

顏慧欣說，目前經過談判團隊努力，台灣關稅從32%降至20%，不過，實際上，目前與美貿易逆差國中，只有歐盟取得稅率15%優於台灣，日本、韓國雖然也取得15%的稅率，但日美與韓美之間貿易逆差，都小於台美的貿易逆差。

龔明鑫表示，行政院透過研究智庫，對於台灣關稅從32%變成20%的變化整體影響，做模型模擬。台灣因為關稅稅率下降幅度大，總體面衝擊程度少了一半，往好的方向進展，但衝擊可能會因為產業有別，且過去業者面臨的是10%關稅，現在要面臨20%，因此政府仍是要加強協助。

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