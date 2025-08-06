晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

捷迅：電子業生產基地轉移 樂觀看待下半年營運

2025/08/06 17:08

捷迅總經理孫鋼銀。（記者王憶紅攝）捷迅總經理孫鋼銀。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際攬貨業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀指出，電子業生產基地陸續從中國轉移到東南亞，再加上美國對等關稅實施，海空物流從過去的一段式運送，轉成多段式運送，且不排除第三季底會有萬聖節、耶誕節拉貨潮，樂觀看待下半年營運。

孫鋼銀說，過去電子產品供應鏈集中在中國，因此中國輸美的產品，只有一段式運送，在對等關稅實施後，電子供應鏈分散在東南亞各國，因此產品運送出現台灣到馬來西亞、馬來西亞到越南、越南再出貨到美國的多段式運送，有助於物流業者營運，以去年才開闢的越南據點為例，今年的營收占比5%，直逼美國的7%，成長幅度相當大。

孫鋼銀指出，目前台灣、東南亞出貨到美國的產品以AI伺服器為主，在四大CSP業者積極布局下，出貨量持續存在，樂觀看待下半年空運市場。

在海運市場方面，孫鋼銀指出，運價持續走跌到接近船商成本，而6月初前搶貨到美國的產品，也持續消化中，且船商已經發出9月將加徵GRI（通用費率增加，General Rate Increase）的通知，預期8月底、9月可望出現萬聖節、耶誕節的拉貨潮，至於拉貨潮強度，則要美國民眾對通膨的承受度。不過，根據孫鋼銀的觀察，目前東南亞的貨量仍不及過去中國到美國的貨量。

捷迅第二季營收20.42億元，年增68.95％，因台幣升值導致出現匯損0.87億元，稅後盈餘457萬元，年減91.31％，每股稅後盈餘0.13元，若扣除匯損，則第二季每股稅後盈餘2.13元，累計上半年每股稅後盈餘1.91元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財