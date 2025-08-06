捷迅：電子業生產基地轉移 樂觀看待下半年營運

捷迅總經理孫鋼銀。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際攬貨業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀指出，電子業生產基地陸續從中國轉移到東南亞，再加上美國對等關稅實施，海空物流從過去的一段式運送，轉成多段式運送，且不排除第三季底會有萬聖節、耶誕節拉貨潮，樂觀看待下半年營運。

孫鋼銀說，過去電子產品供應鏈集中在中國，因此中國輸美的產品，只有一段式運送，在對等關稅實施後，電子供應鏈分散在東南亞各國，因此產品運送出現台灣到馬來西亞、馬來西亞到越南、越南再出貨到美國的多段式運送，有助於物流業者營運，以去年才開闢的越南據點為例，今年的營收占比5%，直逼美國的7%，成長幅度相當大。

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孫鋼銀指出，目前台灣、東南亞出貨到美國的產品以AI伺服器為主，在四大CSP業者積極布局下，出貨量持續存在，樂觀看待下半年空運市場。

在海運市場方面，孫鋼銀指出，運價持續走跌到接近船商成本，而6月初前搶貨到美國的產品，也持續消化中，且船商已經發出9月將加徵GRI（通用費率增加，General Rate Increase）的通知，預期8月底、9月可望出現萬聖節、耶誕節的拉貨潮，至於拉貨潮強度，則要美國民眾對通膨的承受度。不過，根據孫鋼銀的觀察，目前東南亞的貨量仍不及過去中國到美國的貨量。

捷迅第二季營收20.42億元，年增68.95％，因台幣升值導致出現匯損0.87億元，稅後盈餘457萬元，年減91.31％，每股稅後盈餘0.13元，若扣除匯損，則第二季每股稅後盈餘2.13元，累計上半年每股稅後盈餘1.91元。

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