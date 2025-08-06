南陽啟動HYUNDAI氫能巴士台南試乘 預計Q4完成認證

南陽實業今天在台南舉辦「HYUNDAI 氫能巴士台南試乘發表會暨動力產學」啟動典禮，正式導入HYUNDAI ELEC CITY氫燃料電池巴士，並結合亞太ESG行動聯盟、崑山科技大學、台南市政府交通局與南科管理局，啟動示範運行與產學研平台，加速建構台灣零碳公共運輸生態系。（南陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕南陽實業今天在台南舉辦「HYUNDAI 氫能巴士台南試乘發表會暨動力產學」啟動典禮，正式導入 HYUNDAI ELEC CITY 氫燃料電池巴士，並結合亞太ESG行動聯盟、崑山科技大學、台南市政府交通局與南科管理局，啟動示範運行與產學研平台，加速建構台灣零碳公共運輸生態系。

南陽實業導入的HYUNDAI ELEC CITY擁有180kW 高效燃料電池系統、逾550km續航里程，補氫僅需15分鐘即可回到滿載狀態，兼具零碳排放、低噪音與高營運效率，預計今年第4季完成認證，可完全配合各級政府與業者需求，快速投入營運，為台灣市區與公路客運提供具體脫碳方案。

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交通部自2024年啟動「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，並於上月在高雄舉辦「台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」，為多元綠能巴士路徑奠定基礎，南陽實業將持續整合集團資源與HYUNDAI全球研發能量，攜手產官學夥伴與在地運輸業者，共同打造零碳公共運輸生態系，為台灣開啟更永續、更智慧的移動未來。

台南市政府交通局局長王銘德強調，市府對於客運業者補助、示範路線、環境建置等不遺餘力，將共同打造低碳運輸網路；南科管理局局長鄭秀絨表示，南科是非常適合新技術落地示範場域，也非常歡迎上游供應鏈進駐。

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