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躺著中槍！川普威脅升高印度關稅 恐使蘋果年損3000億元

2025/08/06 16:40

川普近日威脅大幅升高印度關稅，衝擊蘋果製造業務。（路透）川普近日威脅大幅升高印度關稅，衝擊蘋果製造業務。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《investing.com》報導，深水資產管理（Deepwater Asset Management）合夥人孟斯特（Gene Munster）指出，美國總統川普近日威脅升高印度關稅，恐嚴重衝擊蘋果的製造業務，進而使該公司每年與關稅相關的成增加至100億美元（3000億台幣），並降低其營業所得7%。

川普在CNBC節目上說，如果印度不減少購買俄羅斯原油，他可能在「未來24小時內」將印度的關稅從目前的25%大幅上調。此舉將使蘋果面臨挑戰，因為過去2年，蘋果為降緩關稅衝擊，將iPhone美國市場的產線從中國轉移至印度。

孟斯特說，「如果印度關稅升高到50%，而蘋果無法獲得對等關稅豁免，這可能對其營業所得造成額外的4%負面衝擊」。

蘋果財務長佩拉克（Perak）在6月財報中說，「絕大多數的產品」，包括iPhone、Mac與iPad現在都在中國以外生產。孟斯特估計，此「絕大多數」約佔70%的生產。

孟斯特推估，今年第2季，蘋果11%總營收受到關稅影響，導致關稅相關成本達8億美元（240億台幣），減少營業所得2%。該公司第3季財測包含11億美元（330億台幣）關稅相關成本，孟斯特認為，這是將印度8月1日起從免關稅轉變為課徵25%關稅納入考量。

儘管面臨威脅，孟斯特預料蘋果最終將獲得優惠待遇。他說，「蘋果的成功很大程度反映美國的創新，川普深知如此，因此我認為他最終將確保蘋果不會感受太多長期關稅的痛苦」。

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